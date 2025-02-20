الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق قتيلان و7 جرحى في صفوف قوات الجيش خلال تصديها لهجمات ''عدائية'' حوثية شمال وجنوب مأرب خلال يناير.. اليمن تستقبل 4 آلاف مغترب عادوا إلى الوطن وأكثر من 15 ألفًا من الأفارقة عاجل: اجتماع ''أخوي'' لقادة دول الخليج ومصر والأردن غدا في الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي دراسة تكشف خطر القيلولة الطويلة والزمن المناسب لها لأول مرة.. السعودية تعتمد رمزاً لعملتها الوطنية ''صورة'' تسليم 4 جثامين لأسرى إسرائيليين والقسام توجه رسائل قوية بالعربية والعبرية روسيا تعلن السيطرة على 800 كيلومتر مربع في مناطق جديدة ..تفاصيل دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التحريض الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين ميسي يقود فريقه للفوز.. ونيمار يستعرض مهاراته بشكل مثير
قتل جنديين وجرح آخرين من قوات الجيش الوطني بمحافظة مأرب شرق اليمن، خلال تصدي القوات لهجمات حوثية عدائية.
وأفادت مصادر عسكرية اليوم الخميس بأن قوات الجيش، أفشلت الليلة الماضية، عملية هجوم عدائية لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني، في جبهات جنوبي وشمال مأرب.
واشارت الى استمرار المليشيات في استهداف مواقع لقوات الجيش بالمدفعية والطيران المسير الانتحاري، أسفرت عن سقوط شهيدين وسبعة جرحى من القوات المسلحة خلال تصديها للعملية العدائية للمليشيات الحوثية في الجبهة الشمالية وقطاع الاعيرف جنوبي مارب، وفق سبتمبر نت.
إلى ذلك تصدت قوات الجيش، لهجوم من قبل المليشيات في قطاع محزام ماس شمالي مارب، وردت على مصادر النيران وتمكنت من تدمير آلياتها.
كما استهدفت مدفعية الجيش مواقع للمليشيات ومرابض لأسلحتها رداً على عملياتها المعادية، ونجحت القوات في تدمير تلك المواقع واوقعت خسائر في صفوف المليشيات.