قتيلان و7 جرحى في صفوف قوات الجيش خلال تصديها لهجمات ''عدائية'' حوثية شمال وجنوب مأرب

الخميس 20 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قتل جنديين وجرح آخرين من قوات الجيش الوطني بمحافظة مأرب شرق اليمن، خلال تصدي القوات لهجمات حوثية عدائية.

وأفادت مصادر عسكرية اليوم الخميس بأن قوات الجيش، أفشلت الليلة الماضية، عملية هجوم عدائية لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني، في جبهات جنوبي وشمال مأرب.

واشارت الى استمرار المليشيات في استهداف مواقع لقوات الجيش بالمدفعية والطيران المسير الانتحاري، أسفرت عن سقوط شهيدين وسبعة جرحى من القوات المسلحة خلال تصديها للعملية العدائية للمليشيات الحوثية في الجبهة الشمالية وقطاع الاعيرف جنوبي مارب، وفق سبتمبر نت.

إلى ذلك تصدت قوات الجيش، لهجوم من قبل المليشيات في قطاع محزام ماس شمالي مارب، وردت على مصادر النيران وتمكنت من تدمير آلياتها.

كما استهدفت مدفعية الجيش مواقع للمليشيات ومرابض لأسلحتها رداً على عملياتها المعادية، ونجحت القوات في تدمير تلك المواقع واوقعت خسائر في صفوف المليشيات.