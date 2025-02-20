خلال يناير.. اليمن تستقبل 4 آلاف مغترب عادوا إلى الوطن وأكثر من 15 ألفًا من الأفارقة

الخميس 20 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية إن 15 ألفًا و400 مهاجر أفريقي دخلوا اليمن خلال يناير المنصرم 2025.

وطبقًا لتقرير مصفوفة تتبع النزوح للهجرة الدولية، فإن هذا العدد يظهر انخفاضًا كبيرًا بنسبة 25 بالمئة عن العدد الإجمالي المبلغ عنه في الشهر السابق ديسمبر 2024 والذي وصل إلى 20 ألفًا و435 مهاجرًا.

وذكر التقرير أن أغلبية المهاجرين غادروا جيبوتي بنسبة 89 في المئة، بينهم 21 في المئة أطفال، و22 في المئة نساء، و57 في المئة رجال.

و أشار التقرير إلى أن جميع المهاجرين المغادرين من جيبوتي وصلوا مديرية ذوباب غرب محافظة #تعز، بلغ عددهم 13 ألفًا و642 مهاجرًا.

و أوضح التقرير أن 11 في المئة من المهاجرين غادروا الصومال ووصلوا محافظة شبوة (جنوبي اليمن)، 98 في المئة منهم مواطنون إثيوبيون بينما 2 في المئة مواطنون صوماليون.

كما أشار التقرير إلى أن 70 مهاجرًا تم ترحيلهم من سلطنة عمان إلى منطقة دفن في اليمن، فيما غادر 2,105 مهاجرين البلاد، إما طوعًا أو عبر القوارب، متجهين إلى وجهات أخرى.وفي السياق ذاته، سجل فريق المنظمة في جيبوتي وصول 1,759 مهاجرًا قادمين من اليمن خلال الشهر الماضي

أما بالنسبة للعائدين اليمنيين، فقد وثّقت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة عودة 4,306 مغتربين يمنيين خلال يناير 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 13% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، الذي شهد عودة 4,954 مغتربًا.