عاجل: اجتماع ''أخوي'' لقادة دول الخليج ومصر والأردن غدا في الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي دراسة تكشف خطر القيلولة الطويلة والزمن المناسب لها لأول مرة.. السعودية تعتمد رمزاً لعملتها الوطنية ''صورة'' تسليم 4 جثامين لأسرى إسرائيليين والقسام توجه رسائل قوية بالعربية والعبرية روسيا تعلن السيطرة على 800 كيلومتر مربع في مناطق جديدة ..تفاصيل دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التحريض الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين ميسي يقود فريقه للفوز.. ونيمار يستعرض مهاراته بشكل مثير وزير الإعلام اليمني يطالب باعتقال قادة حوثيين يشاركون في تشييع نصر الله وزير الدفاع يصل الإمارات لبحث جملة من الملفات العسكرية تطبيق إباحي يفجر خلافا واسعا بين المفوضية الأوروبية مع أبل
قالت وكالة واس الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول أن ولي العهد السعودي سيلتقي في الرياض غدا الجمعة قادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن والرئيس المصري في لقاء "أخوي" غير رسمي.
يأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة وتسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس و الأردن ومصر.
وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه؛ فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية.