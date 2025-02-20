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عاجل: اجتماع ''أخوي'' لقادة دول الخليج ومصر والأردن غدا في الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي

الخميس 20 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قالت وكالة واس الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول أن ولي العهد السعودي سيلتقي في الرياض غدا الجمعة قادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن والرئيس المصري في لقاء "أخوي" غير رسمي.

يأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة وتسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس و الأردن ومصر.

وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه؛ فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية.

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