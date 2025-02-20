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دراسة تكشف خطر القيلولة الطويلة والزمن المناسب لها

الخميس 20 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة فودان في شنغهاي الصينية أن النوم أثناء النهار، أو ما يعرف بـ" #القيلولة"، لمدة تزيد على 60 دقيقة، قد يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنحو الربع.

وفي حين أن القيلولة لمدة 30 إلى 40 دقيقة يمكن أن تعزز التركيز، أظهرت الدراسة أن النوم لأكثر من 60 دقيقة قد يزيد أيضاً من خطر الإصابة بمرض السكري من "النوع 2"، أو حتى الموت المبكر.

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