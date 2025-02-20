عاجل: اجتماع ''أخوي'' لقادة دول الخليج ومصر والأردن غدا في الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي دراسة تكشف خطر القيلولة الطويلة والزمن المناسب لها لأول مرة.. السعودية تعتمد رمزاً لعملتها الوطنية ''صورة'' تسليم 4 جثامين لأسرى إسرائيليين والقسام توجه رسائل قوية بالعربية والعبرية روسيا تعلن السيطرة على 800 كيلومتر مربع في مناطق جديدة ..تفاصيل دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التحريض الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين ميسي يقود فريقه للفوز.. ونيمار يستعرض مهاراته بشكل مثير وزير الإعلام اليمني يطالب باعتقال قادة حوثيين يشاركون في تشييع نصر الله وزير الدفاع يصل الإمارات لبحث جملة من الملفات العسكرية تطبيق إباحي يفجر خلافا واسعا بين المفوضية الأوروبية مع أبل
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة فودان في شنغهاي الصينية أن النوم أثناء النهار، أو ما يعرف بـ" #القيلولة"، لمدة تزيد على 60 دقيقة، قد يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنحو الربع.
وفي حين أن القيلولة لمدة 30 إلى 40 دقيقة يمكن أن تعزز التركيز، أظهرت الدراسة أن النوم لأكثر من 60 دقيقة قد يزيد أيضاً من خطر الإصابة بمرض السكري من "النوع 2"، أو حتى الموت المبكر.