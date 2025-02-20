لأول مرة.. السعودية تعتمد رمزاً لعملتها الوطنية ''صورة''

الخميس 20 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعتمدت السعودية رمزا جديدا لعملتها الوطنية الريال السعودي بتصميم مستوحى من الخط العربي في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية، بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم.

وبحسب بيان منشور على موقع البنك المركزي السعودي، فإن القرار يساهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين.

وأوضح أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي أن القرار يسهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن بدء العمل بتطبيق رمز العملة سيتم مباشرةً؛ على أن يتم عكسه في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

وأشار إلى أن هذه المبادرة التي تستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين، ستسلط الضوء على تنامي أهمية دور العملة الوطنية في المنظومة المالية العالمية.

وأشاد السياري، بالجهود الحثيثة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، معربًا عن تقديره لجميع الجهات المشاركة في المشروع الذي قاده البنك المركزي السعودي لاعتماد رمز العملة الوطنية، بمن فيها وزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ووفقا للبيان يجسد رمز العملة الوطنية -الذي صُمم بأعلى المعايير الفنية- ثقافة المملكة وتراثها العريقين، حيث يحمل الرمز اسم العملة الوطنية "ريال" بتصميم مستوحى من الخط العربي.

وسيعزز الرمز من تمثيل الريال السعودي في السياق المحلي والإقليمي والدولي؛ ما يجعله مناسبًا للاستخدام في الإشارة إلى الريال السعودي في جميع التعاملات المالية والتجارية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة الخطى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، يعزز إطلاق رمز عملة الريال السعودي أهمية نظام المملكة المالي ودوره المتنامي على المستويين الإقليمي والدولي.