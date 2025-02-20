روسيا تعلن السيطرة على 800 كيلومتر مربع في مناطق جديدة ..تفاصيل دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التحريض الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين ميسي يقود فريقه للفوز.. ونيمار يستعرض مهاراته بشكل مثير وزير الإعلام اليمني يطالب باعتقال قادة حوثيين يشاركون في تشييع نصر الله وزير الدفاع يصل الإمارات لبحث جملة من الملفات العسكرية تطبيق إباحي يفجر خلافا واسعا بين المفوضية الأوروبية مع أبل كاف يعلن الموعد النهائي لقرعة الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا «إي إس سبورت» تكشف عن هوية جديدة لتعزيز السياحة الرياضية حركة «حماس» تعلن رفضها الكامل لكل مطالب إسرائيل بخصوص نزع سلاحها خطة ترامب لغزة خيار مستحيل.. الغارديان: تسخر من موقف الدول العربية بسبب ضعفها التاريخي بشأن فلسطين
أعلن قائد الإدارة الرئيسية للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي أن القوات الروسية استعادت أكثر من 800 كيلومتر مربع من الأراضي من أوكرانيا في منطقة كورسك بغرب روسيا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال رودسكوي لصحيفة «كراسنايا زفيزدا»: «تم تحرير أكثر من 800 كيلومتر مربع، وهو ما يمثل نحو 64 في المائة من الأراضي التي احتلها العدو في البداية (1268 كيلومتراً مربعاً)».
وأضاف أن روسيا تتقدم على جميع الاتجاهات. يأتي ذلك بعدما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأربعاء)، أن قواته دخلت ليلاً الأراضي الأوكرانية انطلاقاً من منطقة كورسك، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي، الأمر الذي نفته أوكرانيا.
ويشكل هجوم مماثل في شمال أوكرانيا نحو منطقة سومي سابقة منذ الانسحاب الروسي في ربيع 2022. وقال بوتين إن «المعلومة الأخيرة التي وصلتني قبل ساعة فقط هي أن مقاتلي اللواء 810 عبروا هذه الليلة الحدود بين روسيا وأوكرانيا».
وذكرت وكالة «تاس» أن هذه القوات أتت من منطقة كورسك، حيث تدور المعارك منذ الصيف إثر سيطرة قوات كييف على بضع مئات من الكيلومترات المربعة