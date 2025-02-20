ميسي يقود فريقه للفوز.. ونيمار يستعرض مهاراته بشكل مثير

الخميس 20 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قاد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي إلى فوز صعب على خصمه سبورتنغ كانساس، في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

وبينما كانت المباراة متكافئة وسط أجواء باردة للغاية (16 تحت الصفر)، سجل ميسي هدفا من زاوية صعبة للغاية في الشوط الثاني.

وقال بيتر فيرمس، المدير الفني لفريق سبورتينج كانساس سيتي: "هناك رجل واحد قادر على قلب المباراة، وقد أنجز ذلك بالفعل".

ووصف خافيير ماسكيرانو مدرب ميامي هدف ميسي بأنه "رائع". وقال ماسكيرانو: "أنا فخور للغاية لأنني أعتقد أنه من المستحيل اللعب في مثل هذه الظروف.

هذا ليس من طبيعة البشر كما تعلمون. لذا أنا فخور للغاية لأنهم أعطوني كل ما لدي".

يشار إلى أن ميسي هو الهداف التاريخي لفريقه إنتر ميامي برصيد 35 هدفا، علما أنه خاض 40 مباراة فقط من الفريق.

وفي سياق آخر، استعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاراته مع فريقه سانتوس، الذي فاز بثلاثية نظيفة على نوروستي في الدوري البرازيلي الممتاز.

وقدم نيمار فاصلا مهاريا فريدا، عادة لا يقوم به اللاعبون سوى في المباريات الاستعراضية والخيرية.

ورغم أنه لم يساهم بأي هدف مباشر في اللقاء، فإن نيمار منح فريقه دفعة معنوية كبيرة منذ قدومه قبل أسابيع من الهلال السعودي.

ويتصدر سانتوس مجموعته في الدوري برصيد 15 نقطة