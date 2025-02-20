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وزير الإعلام اليمني يطالب باعتقال قادة حوثيين يشاركون في تشييع نصر الله

الخميس 20 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص
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طالب معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، الحكومة اللبنانية باعتقال عدد من قادة الحوثيين الذين يُحتمل أن يشاركوا في تشييع جنازة حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله، وذلك في بيروت.

وطبقاً لما أعلنه الإرياني، فإن هؤلاء القادة متهمون بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد صنفتهم عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، كجماعة إرهابية.

وقد توفي نصر الله في 27 سبتمبر خلال ارتفاع وتيرة الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ومن المقرر أن يُجرى تشييع جنازته في 23 فبراير.

وعلى الرغم من عدم إعلان الحوثيين رسمياً عن تشكيل وفد للمشاركة في هذا الحدث، أفادت قناة المسيرة التابعة لهم بوجود وفد يمني متجه إلى المراسم.

وكتب الإرياني عبر حسابه في موقع إكس، مؤکداً أن مشاركة قادة الحوثيين في مراسم التشييع تعكس تحركاتهم المتعلقة بموجة الهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط، مشيراً إلى أن هذا الحدث قد يكون مجرد غطاء لتجمع قيادات المحور الإيراني ولتقييم الوضع الأمني بعد الهجمات الأخيرة.

في الفترة الماضية، شهدت المنطقة هجمات إسرائيلية ضد الفصائل المدعومة من إيران، بما في ذلك الحوثيين، الذين قاموا بأكثر من 100 هجوم على السفن في السواحل اليمنية منذ نوفمبر 2023، مما أدى إلى اضطراب في حركة الشحن العالمية.

كما تسببت العمليات العسكرية في غزة في سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين، مما زاد من التوترات في المنطقة.

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