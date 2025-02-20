دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التحريض الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين ميسي يقود فريقه للفوز.. ونيمار يستعرض مهاراته بشكل مثير وزير الإعلام اليمني يطالب باعتقال قادة حوثيين يشاركون في تشييع نصر الله وزير الدفاع يصل الإمارات لبحث جملة من الملفات العسكرية تطبيق إباحي يفجر خلافا واسعا بين المفوضية الأوروبية مع أبل كاف يعلن الموعد النهائي لقرعة الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا «إي إس سبورت» تكشف عن هوية جديدة لتعزيز السياحة الرياضية حركة «حماس» تعلن رفضها الكامل لكل مطالب إسرائيل بخصوص نزع سلاحها خطة ترامب لغزة خيار مستحيل.. الغارديان: تسخر من موقف الدول العربية بسبب ضعفها التاريخي بشأن فلسطين مقتل وإصابة أكثر من 9 الف مواطن يمني بسبب ألغام المليشيات الحوثية
طالب معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، الحكومة اللبنانية باعتقال عدد من قادة الحوثيين الذين يُحتمل أن يشاركوا في تشييع جنازة حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله، وذلك في بيروت.
وطبقاً لما أعلنه الإرياني، فإن هؤلاء القادة متهمون بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد صنفتهم عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، كجماعة إرهابية.
وقد توفي نصر الله في 27 سبتمبر خلال ارتفاع وتيرة الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ومن المقرر أن يُجرى تشييع جنازته في 23 فبراير.
وعلى الرغم من عدم إعلان الحوثيين رسمياً عن تشكيل وفد للمشاركة في هذا الحدث، أفادت قناة المسيرة التابعة لهم بوجود وفد يمني متجه إلى المراسم.
وكتب الإرياني عبر حسابه في موقع إكس، مؤکداً أن مشاركة قادة الحوثيين في مراسم التشييع تعكس تحركاتهم المتعلقة بموجة الهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط، مشيراً إلى أن هذا الحدث قد يكون مجرد غطاء لتجمع قيادات المحور الإيراني ولتقييم الوضع الأمني بعد الهجمات الأخيرة.
في الفترة الماضية، شهدت المنطقة هجمات إسرائيلية ضد الفصائل المدعومة من إيران، بما في ذلك الحوثيين، الذين قاموا بأكثر من 100 هجوم على السفن في السواحل اليمنية منذ نوفمبر 2023، مما أدى إلى اضطراب في حركة الشحن العالمية.
كما تسببت العمليات العسكرية في غزة في سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين، مما زاد من التوترات في المنطقة.