‏وزير الدفاع يصل الإمارات لبحث جملة من الملفات العسكرية

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بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الأربعاء، مع نائب قائد العمليات المشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء الركن عوض الاحبابي، تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات العسكرية والدفاعية بما يحقق الاستقرار في اليمن والمنطقة، ويعزز حماية الممرات البحرية في باب المندب والبحر الأحمر.
كما ناقش الجانبان، على هامش معرضي (آيدكس) و(فاندكس) 2025 في العاصمة الاماراتية أبوظبي، مستجدات الأوضاع في اليمن.
وثمن الفريق الداعري، دور الإمارات الفاعل في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وتقديم التضحيات الجسيمة لمساندة اليمن وقواتها المسلحة في معركتها المصيرية لمواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.