كاف يعلن الموعد النهائي لقرعة الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 19 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة دور الـ8 لبطولتي دورى أبطال إفريقيا، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتم إجراء القرعة، غداً الخميس، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد (كاف)، وتشارك 4 أندية مصرية من أصل 16 فريقاً في البطولتين.

والقرعة ستكون في العاصمة القطرية الدوحة، في السادسة مساء بتوقيت الإمارات، والرابعة عصراً بتوقيت مصر والخامسة مساء بتوقيت السعودية، وسوف تذاع القرعة عبر شاشة بى إن سبورت المفتوحة.

ويشارك الزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية، والأهلي وبيراميدز يشاركان في بطولة دوري الأبطال.

وكلّف النادي الأهلي، سمير عدلي المدير الإداري للنادي بالسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مراسم سحب إفريقيا بجانب كأس الكونفدرالية.

كما كلف نادي الزمالك هيثم فاروق بحضور قرعة ربع نهائي الكونفدرالية المقرر إقامتها، الخميس، في قطر.

ومن المقرر أن يتم توزيع الأندية المتأهلة لدور الـ8 على مستويين، حيث يضم المستوى الأول الأندية الحاصلة على المركز الأول في مجموعاتها بمرحلة المجموعات، بينما سيوجد في المستوى الثاني، الفرق التي نالت الوصافة.

ويلتقي كل فريق من المستوى الأول مع أحد أندية المستوى الثاني، فيما تنص لائحة البطولة على ألاّ يلتقي في دور الثمانية أي فريقين صعدا للأدوار الإقصائية من ذات المجموعة، وهو ما قد ينذر بالعديد من المواجهات الساخنة المحتملة