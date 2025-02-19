«إي إس سبورت» تكشف عن هوية جديدة لتعزيز السياحة الرياضية

الأربعاء 19 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت «إي إس سبورت» ES Sport، الوكالة الرائدة في مجال السياحة الرياضية بدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقتها الجديدة بتعيين الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيساً لها، بصفتها خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ودفع عجلة السياحة الرياضية في دولة الإمارات، مضيفة بذلك بعداً جديداً لمكانتها بصفتها وجهة رياضية عالمية.

وكانت الشركة تُعرف سابقاً باسم «إكسبات سبورت»، والآن تحمل اسمها الجديد «إي إس سبورت» الذي يرمز إلى الخبرات والرعاية في مجال الرياضة، ويعكس هذا الاسم جمهور الشركة الأوسع الذي يتجاوز حدود المغتربين، ويعبر عن التزامها بتقديم عروض ضيافة متميزة تركز على تجارب السياحة الرياضية الواردة والصادرة.

وفي إطار عملية إعادة تعريف العلامة التجارية، قامت الشركة بتوسيع عملياتها بافتتاح مكتب جديد في أبوظبي، كما أطلقت خدمات جديدة تشمل الرعايات والشراكات التجارية وتنظيم الأحداث الرئيسية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقامت «إي إس سبورت» بتعزيز فريقها التنفيذي بانضمام الشيخ محمد بن سيف آل نهيان لقيادة الشركة برؤية جديدة ونهج استراتيجي، وبفضل رؤيته الإماراتية وفهمه العميق لسوق أبوظبي، تسعى «إي إس سبورت» إلى المساهمة في تعزيز أجندة الإمارات، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للسياحة 2031 والاستراتيجية الرياضية الوطنية 2031.

وأكد الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة «إي إس سبورت»، أهمية الرياضة بصفتها أداة فعالة لتعزيز صحة المجتمعات وتماسكها وحيويتها، وقال: «نحن في «إي إس سبورت» ملتزمون بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز النمو الثقافي والاقتصادي عبر السياحة الرياضية، نفخر بهويتنا ونسعى إلى دمج الثقافة والتراث الإماراتي في عروضنا الفريدة لتعزيز تجارب الزوار. نهدف من خلال تنظيم الأحداث العالمية والمبادرات المحلية إلى تطوير منظومة السياحة الرياضية في الإمارات، وجذب الزوار الدوليين، وخلق فرص عمل، وتعزيز الشراكات، ما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها وجهة مثالية للأحداث والتجارب الرياضية العالمية، نطمح أن تصبح «إي إس سبورت» الوكالة الرائدة في مجال الرعاية والتجارب الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي، مساهمةً بذلك في مستقبل مزدهر وديناميكي للمنطقة