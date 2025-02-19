توكل كرمان: الإعلان عن حكومة موازية في السودان إقرار بهزيمة وسقوط مشروع اسقاط البلاد

الأربعاء 19 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أكدت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أن إعلان الحكومة الموازية من قبل الميليشيات في السودان، يعد إعلانا بهزيمة وسقوط مشروع اسقاط البلاد نهائيًا.

وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إعلان الحكومة الموازية من قبل الميليشيات وخونة الدولة والشعب السوداني وداعميهم الاقليميين بحد ذاته يعد إعلان هزيمة واعتراف بسقوط مشروع اسقاط السودان نهائيا.

وتابعت كرمان: يحيا السودان حرا مستقلا سيدا على قراره وأرضه.

وعلى ذات الصعيد أعلن اليوم رئيس ما يسمى "وفد التفاوض في قوات «الدعم السريع» عز الدين الصافي تأجيل التوقيع على ميثاق الحكومة الموازية، إلى يوم 21 فبراير/ شباط الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة للفعالية طلبت من ثلاثة إلى أربعة أيام لوضع خطة كاملة للمشروع قبل التوقيع عليه.

وانعقدت في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية مؤتمر تعقده «الدعم السريع» مع سياسيين ومجموعات مسلحة، من أجل التوقيع على ميثاق سياسي تمهيدا لإعلان حكومة موازية في السودان.

واعتبرت الحكومة السودانية مؤتمر «الدعم السريع» والموالين لها «تحركا دعائيا بإشراف راعيتها الإقليمية (في إشارة إلى دولة الإمارات)».