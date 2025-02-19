رئيس الإمارات يُبلغ أمريكا موقف بلاده من تهجير الفلسطينيين

الأربعاء 19 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء بموقف الإمارات الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

واكد آل نهيان، موقف الامارات الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.. مشدداً خلال استقباله، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، ماركو روبيو، الذي يزور دولة الامارات، على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد ايضا أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساعي المبذولة تجاه الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي.