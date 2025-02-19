مدعوم من ترامب.. اليمني الأميركي أمير غالب يعلن ترشحه مجدداً لعمدة مدينة هامترامك

الأربعاء 19 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الأمريكي من أصول يمنية، الدكتور أمير غالب ترشحه لمنصب عمدة مدينة هامترامك بولاية ميتشغن الأمريكية لولاية ثانية، مؤكداً تلقيه دعماً من الرئيس ترامب في الانتخابات المحلية القادمة.

وقال أمير غالب في منشور على صفحته بالفيسبوك، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، "أعلن عن ترشحي لمنصب عمدة مدينة هامترامك لفترة ثانية، ومواصلة خدمة مجتمعنا بكل أمانة وتفاني وإخلاص".

غالب الذي يشغل منصب عمدة المدينة ذات الأغلبية المسلمة والتي راحت أصواتها بدعم منه للرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عاد في منشور آخر وقال إنه تلقى اتصالاً من الرئيس ترامب، أكد خلاله ترامب دعمه لترشحه لولاية ثانية، بالإضافة إلى أدوار أخرى مهمة سيوكلها إليه ضمن إدارته.

وأوضح أن الاتصال ناقش عدد من المواضيع التي تهم مجتمعنا ومدينتنا والولايات المتحدة والعالم، بما فيها أهمية تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط واوكرانيا بطرق سلمية عادلة، ومواضيع متفرقة أخرى.

وفي نوفمبر من العام 2021م، فاز غالب بمنصب عمدة مدينة هامترامك كأول عربي مسلم يفوز بالمنصب، بعد فوزه على العمدة السابقة للمدينة كارين ماجوسكي، بنسبة 68.24% من الأصوات.