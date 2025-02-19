مدمر المدن يقترب.. ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب بالأرض حماس تعلن عزمها الإفراج عن 6 رهائن إسرائيليين و4 جثامين خطةعربية لإعمار غزة وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار وزير الخارجية اليمني يؤكد بأنه لا يمكن ان تتخلي ايران عن الحوثيين الا بالعمل العسكري أردوغان: سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها أمران لا جدال فيهما لأنقرة الحوثيون يهاجمون الأمم المتحدة بسبب موقفها من صعدة وتهم العمالة لامريكا وإسرائيل في الطليعة حدث شهير في السعودية يصيب الرئيس الأوكراني بالصدمة وزيلينسكي يعلن الحدث كان مفاجئا لنا ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الروسي الدوري الفرنسي الأكثر ربحاً في انتقالات اللاعبين .. أرباح مغرية حسم الجدل في هدف رايو فايكانو الملغي أمام برشلونة
أعلنت حركة "حماس" أنها قررت الإفراج عن 6 رهائن إسرائيليين وجثامين 4 آخرين غدا الخميس، على أن تفرج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين.
وقال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية: "قررت حماس تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيباس، على أن يفرج العدو يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق".
وأفاد بأنه "سيتم في اليوم نفسه الإفراج عن بقية أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6، ومن بينهم هشام السيد وأڤيرا منغستو، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في الأسبوع السادس من المرحلة الأول