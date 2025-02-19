حماس تعلن عزمها الإفراج عن 6 رهائن إسرائيليين و4 جثامين

الأربعاء 19 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت حركة "حماس" أنها قررت الإفراج عن 6 رهائن إسرائيليين وجثامين 4 آخرين غدا الخميس، على أن تفرج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين.

وقال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية: "قررت حماس تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيباس، على أن يفرج العدو يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق".

وأفاد بأنه "سيتم في اليوم نفسه الإفراج عن بقية أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6، ومن بينهم هشام السيد وأڤيرا منغستو، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في الأسبوع السادس من المرحلة الأول