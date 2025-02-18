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حدث شهير في السعودية يصيب الرئيس الأوكراني بالصدمة وزيلينسكي يعلن الحدث كان مفاجئا لنا

الثلاثاء 18 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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 أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء تأجيل زيارته للسعودية التي كانت مقررة غدا الأربعاء حتى العاشر من مارس آذار، قائلا إنه لا يمكن إجراء محادثات لإنهاء الحرب بدون مشاركة أوكرانيا.

 

وقال زيلينسكي”اللقاء الأمريكي الروسي في السعودية كان مفاجئا بالنسبة لنا وعلمنا به من وسائل الإعلام.

 

وأضاف زيلينسكي أنه يجب على الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا المشاركة في المحادثات المتعلقة بتقديم ضمانات أمنية لكييف من أجل ضمان السلام العادل

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