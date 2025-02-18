الدوري الفرنسي الأكثر ربحاً في انتقالات اللاعبين .. أرباح مغرية

الثلاثاء 18 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تصدر الدوري الفرنسي عائدات سوق الانتقالات بين جميع الدوريات العالمية، وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» مواصلا هيمنته على السوق الشتوية لعام 2025،.

وبلغت إيرادات أندية الدوري الفرنسي 290 مليون يورو بعد بيع 92 لاعبًا، متفوقًا على الدوري البرازيلي الذي رغم بيعه 358 لاعبًا، لم تتجاوز أرباحه 218 مليون يورو.

وجاء الدوري البرتغالي في المركز الثالث بإجمالي 202 مليون يورو من بيع 119 لاعبًا، فيما احتل الدوري الإيطالي المرتبة الرابعة بعائدات 183 مليون يورو من 166 صفقة انتقال.

وحلّ الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس محققًا 174 مليون يورو من بيع 75 لاعباً