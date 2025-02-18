حسم الجدل في هدف رايو فايكانو الملغي أمام برشلونة

الثلاثاء 18 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أثار قرار الحكم ماريو لوبيز إلغاء هدف التعادل الذي أحرزه فريق رايو فايكانو في شباك برشلونة أمس الاثنين في الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني، جدلا واسعا.

وفي الدقيقة 40 عندما كان برشلونة متقدما بهدف نظيف سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء، أدرك المهاجم خورخي دي فروتوس هدف التعادل لفريق فريق رايو فايكانو.

الهدف جاء بعد تمريرة طولية كسرت مصيدة التسلل، وأظهرت الإعادة التلفزيونية صحة موقف دي فروتوس.

ولكن الحكم المساعد رفع رايته معلنا إلغاء الهدف بداعي التسلل، وهو القرار الذي وافق عليه حكم الساحة ماريو لوبيز دون العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" لمراجعة اللعبة، مطالبا حارس برشلونة تشيزني بسرعة تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة نظرا لعدم تلقيه أي اتصال من غرفة "الفار".

ووفقا للتقارير التحليلية، فإن السبب الأساسي لإلغاء الهدف يعود إلى تدخل غير شرعي من قبل زميل دي فروتوس، المهاجم الأنغولي راندي نتيكا، الذي كان في موقف تسلل خلال الهجمة.

وكان نتيكا في موقف تسلل واضح عند تنفيذ التمريرة الطولية، واستخدم جسده لإعاقة حركة مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز، مما حال دون قدرة الأخير على العودة والتغطية بشكل صحيح أمام فروتوس ومنعه من التسديد.

بالإضافة إلى ذلك، قام نتيكا بجذب مارتينيز بيده أثناء محاولته التصدي للهجمة، مما أثر على سير اللعب.

بناء على هذه الأفعال، اعتبر الحكم أن نتيكا قد حقق استفادة غير مشروعة من موقفه المتسلل، وبالتالي تم إلغاء الهدف مباشرة دون الحاجة إلى استشارة حكم تقنية "الفار".

وأكد الموقع المتخصص في الحالات التحكيمية "Archivo VAR" أن قرار الحكم بإلغاء الهدف كان صحيحا بناء على القوانين الحديثة التي تنص على إلغاء الهدف إذا كان أحد اللاعبين في موقف تسلل قد تسبب في إعاقة المنافس أو تحقيق استفادة غير مشروعة.

يشار أن المباراة انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد، ليصعد بذلك إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد.