آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء اليوم الثلاثاء 18/2/2025
الاسعار في عدن
السعودي
شراء 614
بيع 617
الدولار
شراء 2341
بيع 2362
الاسعار في صنعاء
السعودي
شراء 140
بيع 141
الدولار
شراء 536
بيع 540