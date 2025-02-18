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آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن

الثلاثاء 18 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء اليوم الثلاثاء 18/2/2025

الاسعار في عدن 

السعودي 

شراء 614

بيع 617

الدولار 

شراء 2341

بيع 2362

الاسعار في صنعاء 

السعودي 

شراء 140

بيع 141

الدولار 

شراء 536

بيع 540

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