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برشلونة يستعيد صدارة الدوري الأسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد

الثلاثاء 18 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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فاز برشلونة على ضيفه رايو فايكانو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في ختام الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم ليستعيد بذلك الفوز صدارته للدوري.

وسجل هدف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 28 من زمن الشوط الاول من المباراة من ركلة جزاء.

واستغل النادي الكتالوني تعثر قطبي العاصمة ريال مدريد المتصدر السابق، وحامل اللقب أمام مضيفه أوساسونا وأتلتيكو مدريد أمام ضيفه سلتا فيغو بنتيجة واحدة 1 - 1 فانتزع الصدارة برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف والمواجهة المباشرة أمام الأول وبفارق نقطة واحدة أمام الثاني.

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