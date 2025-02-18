رمضان 2025.. الأضرعي والحاوري على قناة الجمهورية لأول مرة والربع يكشف عن عمله القادم ومتى يعرض

الثلاثاء 18 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت قناة الجمهورية المملوكة للعميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية، عن برنامجين تبثهما في شهر رمضان القادم، الاول للفنان الكوميدي محمد الأضرعي والثاني يتشارك فيه الفنان محمد الحاوري مع المذيعة السابقة في قناة عدن المستقلة جيهان حكيم.

الأضرعي يطل لأول مرة على قناة الجمهورية في برنامج جديد اسمه ''كش ملك'' بعد سلسلة مواسم لبرنامجه السابق ''غاغة'' الذي عرض في قناة سهيل ثم قناة اليمن الحكومية.

أما الحاوري الذي اشتهر بتقليد الأصوات،فسيكون له برنامج كوميدي خلال شهر رمضان اسمه "هرجلة'' وتشاركه في التقديم الإعلامية جيهان.

وإلى الفنان الساخر محمد الربع الدي أعلن أنه لا يوجد له أي عمل يعرض في رمضان هذا الموسم وقال: ''نقوم بالتحضير لعمل الى بعد رمضان''.

وكان للربع تجربة سابقة مميزة في رمضان السابق وأخرج مسلسل خروج نهائي الذي حقق نجاحا كبيرا.