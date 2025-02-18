''رامز إيلون مصر''.. جديد رامز جلال في رمضان

الثلاثاء 18 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، أعلن الفنان المصري رامز جلال عن جديده، وبرنامجه الذي يطل من خلاله عبر شاشة "MBC مصر" في رمضان.

نشر رامز جلال الملصق الخاص ببرنامجه الجديد، الذي يطل به عبر شاشة "MBC مصر"، ويحمل اسم "رامز إيلون مصر".

ظهر رامز في الملصق بملابس رائد فضاء يجلس على صاروخ وهو ممسك بفانوس رمضان، واختار لشعره اللون الأصفر.

رامز اختار لبرنامجه اسم "رامز إيلون مصر"، وهو ما جعل اسم "إيلون ماسك" يتبادر إلى أذهان الجميع، خاصة أن الأجواء الموجودة على الملصق تشير إلى الفضاء، وهو المجال الذي يهتم به الملياردير الأميركي.

الفنان المصري كعادته في كل موسم، نشر الملصق الخاص بالبرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب جملته التي يحرص دائما على كتابتها قبل أي عمل جديد.

كتب رامز: "بسم الله توكلنا على الله.. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين.. بعون الله "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025 على MBC مصر.. والله المستعان".

الخبر تفاعل معه الآلاف من جمهور ومحبي رامز جلال، وعلق البعض: "هم عندهم إيلون ماسك.. واحنا عندنا إيلون مصر".

ومن المنتظر أن يعلن رامز جلال عن الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج خلال الأيام المقبلة ، ليشاهد الجمهور الفكرة الجديدة التي سيطرحها هذا العام.