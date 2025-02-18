رمضان 2025.. الأضرعي والحاوري على قناة الجمهورية لأول مرة والربع يكشف عن عمله القادم ومتى يعرض ''رامز إيلون مصر''.. جديد رامز جلال في رمضان 4 دول تستخدمها إيران لتهريب السلاح للحوثيين ابتكار علمي جديد.. ميتا تكشف عن تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها قراءة الأفكار بدقة تصل إلى 80 مبادرة غير مسبوقة… إعلان اجتماع العلا يكشف عن أكبر بكثير من تعهد بإعادة إعمار سوريا ودول الصراع تزايد الاحتجاجات في اليمن: النازحون يطالبون بالرواتب والمعلمون يسعون لتحسين الأجور عاجل :رئيس الوزراء ينهي عقود محطات الطاقة المستأجرة بمحافظة عدن ويوجه بإلغائها فورا ويبشر بدخول محطة بترومسيلة الغازية ومحطة الطاقة الشمسية حركة أحفاد القردعي تنظم حفلا فنياً وخطابياً بمناسبة الذكرى الـ 77 لثورة الدستور تبلغ من العمر 9 سنوات تمتلك أكثر من 5 مليار دولار.. تعرف على أغنى طفلة في العالم «الأميرة شارلوت» CNN: جهود و مساع سعودية للتوسط بين ترامب وإيران
قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، أعلن الفنان المصري رامز جلال عن جديده، وبرنامجه الذي يطل من خلاله عبر شاشة "MBC مصر" في رمضان.
نشر رامز جلال الملصق الخاص ببرنامجه الجديد، الذي يطل به عبر شاشة "MBC مصر"، ويحمل اسم "رامز إيلون مصر".
ظهر رامز في الملصق بملابس رائد فضاء يجلس على صاروخ وهو ممسك بفانوس رمضان، واختار لشعره اللون الأصفر.
رامز اختار لبرنامجه اسم "رامز إيلون مصر"، وهو ما جعل اسم "إيلون ماسك" يتبادر إلى أذهان الجميع، خاصة أن الأجواء الموجودة على الملصق تشير إلى الفضاء، وهو المجال الذي يهتم به الملياردير الأميركي.
الفنان المصري كعادته في كل موسم، نشر الملصق الخاص بالبرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب جملته التي يحرص دائما على كتابتها قبل أي عمل جديد.
كتب رامز: "بسم الله توكلنا على الله.. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين.. بعون الله "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025 على MBC مصر.. والله المستعان".
الخبر تفاعل معه الآلاف من جمهور ومحبي رامز جلال، وعلق البعض: "هم عندهم إيلون ماسك.. واحنا عندنا إيلون مصر".
ومن المنتظر أن يعلن رامز جلال عن الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج خلال الأيام المقبلة ، ليشاهد الجمهور الفكرة الجديدة التي سيطرحها هذا العام.