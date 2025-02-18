ابتكار علمي جديد.. ميتا تكشف عن تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها قراءة الأفكار بدقة تصل إلى 80

الثلاثاء 18 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يعمل فريق الأبحاث في شركة ميتا بالتعاون مع مركز Basque Center on Cognition, Brain and Language على فك شيفرة الأفكار البشرية بمساعدة الذكاء الاصطناعي؛ إذ أعلنت الشركة في مدونتها تطوير تقنية ذكاء اصطناعي قادرة على بناء الجمل بالاستناد إلى نشاط الدماغ بدقة تصل إلى 80%.

وتعتمد هذه التقنية على طريقة غير جراحية لتسجيل نشاط الدماغ، ووفقًا لما ذكرته الشركة قد تفتح هذه التقنية آفاقًا جديدة لتطوير تقنيات متقدمة تساعد الأشخاص الذين فقدوا القدرة على النطق في التواصل مع الآخرين.

كيف تعمل التقنية الجديدة من ميتا؟ استخدمت ميتا تقنيتي التخطيط المغناطيسي للدماغ (MEG) والتخطيط الكهربائي للدماغ (EEG)، وهما طريقتان غير جراحيتين لقياس نشاط الدماغ، ثم درّبت تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة باستخدام تسجيلات دماغية لـ 35 متطوعًا في أثناء كتابتهم جملًا محددة، وعند اختبارها على جمل جديدة، تمكّنت من التنبؤ بنحو صحيح بما يصل إلى 80% من الأحرف المكتوبة. ومع ذلك، ما تزال هذه التقنية تواجه بعض التحديات.

فالتصوير المغناطيسي للدماغ يتطلب غرفة خاصة مصممة لمنع أي تداخل مغناطيسي خارجي (غرفة محمية مغناطيسيًا)، كما يجب على المشاركين البقاء في وضع ثابت للحصول على قراءات دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، لم تختبر الشركة التقنية الجديدة حتى الآن على أشخاص يعانون إصابات دماغية؛ مما يعني أن فعاليتها في مثل هذه الحالات غير مؤكدة حتى الآن.

مشغل الفيديو 00:00 01:25 الذكاء الاصطناعي يكشف أيضًا كيفية تكوين الكلمات لا تقتصر جهود ميتا على فك شيفرة الأفكار وتحويلها إلى نصوص، بل تسعى أيضًا إلى فهم كيف يُحوّل الدماغ الأفكار إلى كلمات؛ إذ تعتمد التقنية الجديدة على تحليل تسجيلات التخطيط المغناطيسي للدماغ (MEG)، وتتبع النشاط الدماغي بدقة عالية، مما يساعد الباحثين في دراسة كيفية ترجمة الدماغ للأفكار المجردة إلى كلمات ومقاطع صوتية وحركات أصابع في أثناء الكتابة.

ويؤكد هذا البحث أن الذكاء الاصطناعي قد يمهد الطريق في المستقبل لواجهات الدماغ والحاسوب (Brain-Computer Interface) غير الجراحية التي تساعد الأشخاص الذين لا يستطيعون التواصل لفظيًا.

ومع ذلك، هذه التقنية ما تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى تحسين دقتها في التنبؤ، بالإضافة إلى أن معدات التخطيط المغناطيسي للدماغ المتوفرة حاليًا لا يمكن استخدامها خارج المختبرات.

مشغل الفيديو 00:00 00:17 استثمارات وشراكات لدعم الابتكار العلمي الجديد تستثمر ميتا في شراكات بحثية لدعم هذا المشروع الطموح، وقد أعلنت الشركة تبرعًا بقيمة تبلغ 2.2 مليون دولار من مستشفى Rothschild Foundation لدعم الأبحاث الجارية.

كما تتعاون ميتا مع مؤسسات بحثية أوروبية بارزة مثل: (NeuroSpin) و (Inria) والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) لدفع عجلة الابتكار في هذا المجال.

إن نجاح ميتا في تطوير هذه التقنية يمثل طفرة في فهمنا للعقل البشري، وقد يمهد الطريق لابتكارات تساعد في إعادة التواصل لمن فقدوا قدرتهم على النطق، لكن ما يزال الطريق طويلًا قبل أن تصبح هذه التقنيات متاحة للاستخدام العملي