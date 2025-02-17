تبلغ من العمر 9 سنوات تمتلك أكثر من 5 مليار دولار.. تعرف على أغنى طفلة في العالم «الأميرة شارلوت»

الإثنين 17 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 133

أثارت تقارير حديثة جدلاً حول ثروة الأميرة شارلوت، ابنة الأمير ويليام وكيت ميدلتون، حيث قُدِّرت قيمتها بنحو 3.8 مليار جنيه إسترليني (5 مليارات دولار أمريكي)، ما يجعلها من بين أغنى الأطفال عالميًا.

ولدت في 2 مايو 2015، في مستشفى سانت ماري في لندن (بريطانيا). هي أميرة في العائلة البريطانية المالكة. هي ابنة الأمير ويليام أمير ويلز وكاثرين أميرة ويلز.

لكن هذه التقديرات لا تعني أن الأميرة شارلوت، تمتلك أصولًا مالية بهذا الحجم، بل تعكس قيمتها الاقتصادية وتأثيرها على سوق الموضة البريطانية، إذ إن أي ظهور لها بأزياء معينة يؤدي إلى زيادة هائلة في مبيعات تلك العلامات التجارية، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد.

ويُعتقد أن تأثيرها يفوق حتى شقيقها الأمير جورج، رغم أنه الوريث المستقبلي للعرش، نظرًا إلى جاذبيتها الإعلامية وشعبيتها. ومع ذلك، تبقى هذه الأرقام افتراضية وتعتمد على تحليلات السوق وليس على ثروة شخصية فعلية.

وبينما قد يتغير تقييم ثروتها بمرور السنوات، تبقى الأميرة الصغيرة، واحدة من أكثر أفراد العائلة الملكية تأثيرًا، وسط اهتمام عالمي مستمر بمكانتها وأسلوب حياتها.