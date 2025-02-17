تهديد قاتل من الحكم الرياضي مونتيرو بعد إشهاره البطاقة الحمراء في الدوري الإسباني

الإثنين 17 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تعرض الحكم «مونتيرو»، الذي أدار مواجهة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني، لهجوم شرس على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية طرده للإنجليزي جود بيلينغهام نجم الفريق الملكي، وحدثت الواقعة السبت الماضي أثناء استعداد ريال مدريد لتنفيذ ركلة مرمى، حيث دخل بيلينغهام في نقاش مع الحكم، ليُفاجأ بعد ذلك بالبطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو في وجهه؛ ما أثار استياء اللاعب وزملائه في الفريق. ووصل الاستياء إلى حد تلقيه حوالى 100 ألف تعليق تضمنت إهانات وتهديدات خطيرة موجهة له ولعائلته، بما في ذلك تهديدات بالقتل والإيذاء الجسدي، وفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

ومن المتوقع أن تدعو رابطة الدوري الإسباني إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، بهدف تعزيز أمن وسلامة الحكام في ظل تصاعد التوترات والهجمات التي يتعرضون لها.

من جانبه، علق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الواقعة بعد المباراة، موضحاً أن الطرد جاء نتيجة سوء فهم لغوي.

وأشار أنشيلوتي إلى أن بيلينغهام قال للحكم عبارة باللغة الإنجليزية تعني «اغرب عن وجهي»، وهي تعبير شائع ولا تعتبر إهانة في الثقافة الإنجليزية، لكن الحكم فسرها بشكل خاطئ على أنها إساءة شخصية.

وأكد أنشيلوتي أن بيلينغهام لم يقصد إهانة الحكم، داعياً إلى مراعاة الفروق الثقافية واللغوية في مثل هذه المواقف لتجنب سوء الفهم.