تهديد قاتل من الحكم الرياضي مونتيرو بعد إشهاره البطاقة الحمراء في الدوري الإسباني قائد جيش السودان يعلن: الشعب السوداني يرفض أي حلول خارجية ومن أراد أن يحكم السودان فليأت وليقاتل مع السودانيين الجيش السوداني يواصل الانتصارات في العاصمة الخرطوم وبقية المدن السودانية وقوات الدعم السريع تتعرض لهزائم موجعة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ..ترقب لجولة الحسم بالملحق المؤهل لدور الـ16 القيادي البارز في حزب الإصلاح الهجري ينتقد أداء مجلس القيادة الرئاسي ويكشف أبرز أسباب الفشل العليمي من ميونيخ: ''إنهاء التهديد الحوثي لن يتم إلا عبر تعرض الجماعة لهزيمة إستراتيجية تجردها من موارد قوتها المال والأرض والسلاح'' شاهد الصور.. القيادة الوسطى الأمريكية تشيد بخفر السواحل اليمنية بعد ضبطها شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين نجل الرئيس السوري المخلوع يظهر مجدداً ويتحدث عن ''روايات وأسرار'' الحكومة اليمنية تلوّح باللجوء للخيار العسكري اجتماع شركاء اليمن يستعرض سبل تعزيز التنمية في البلاد
تعرض الحكم «مونتيرو»، الذي أدار مواجهة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني، لهجوم شرس على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية طرده للإنجليزي جود بيلينغهام نجم الفريق الملكي، وحدثت الواقعة السبت الماضي أثناء استعداد ريال مدريد لتنفيذ ركلة مرمى، حيث دخل بيلينغهام في نقاش مع الحكم، ليُفاجأ بعد ذلك بالبطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو في وجهه؛ ما أثار استياء اللاعب وزملائه في الفريق. ووصل الاستياء إلى حد تلقيه حوالى 100 ألف تعليق تضمنت إهانات وتهديدات خطيرة موجهة له ولعائلته، بما في ذلك تهديدات بالقتل والإيذاء الجسدي، وفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.
ومن المتوقع أن تدعو رابطة الدوري الإسباني إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، بهدف تعزيز أمن وسلامة الحكام في ظل تصاعد التوترات والهجمات التي يتعرضون لها.
من جانبه، علق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الواقعة بعد المباراة، موضحاً أن الطرد جاء نتيجة سوء فهم لغوي.
وأشار أنشيلوتي إلى أن بيلينغهام قال للحكم عبارة باللغة الإنجليزية تعني «اغرب عن وجهي»، وهي تعبير شائع ولا تعتبر إهانة في الثقافة الإنجليزية، لكن الحكم فسرها بشكل خاطئ على أنها إساءة شخصية.
وأكد أنشيلوتي أن بيلينغهام لم يقصد إهانة الحكم، داعياً إلى مراعاة الفروق الثقافية واللغوية في مثل هذه المواقف لتجنب سوء الفهم.