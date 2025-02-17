بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ..ترقب لجولة الحسم بالملحق المؤهل لدور الـ16

الإثنين 17 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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عواصم أوروبية:

يترقب عشاق بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما ستسفر عنه مباريات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 والذي يقام الثلاثاء والأربعاء.

وسيشهد اليومين المقبلين على الأقل خروج أربعة أبطال سابقين من بين ثمانية فرق ستودع البطولة من هذا الدور.

ويلتقي ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنكليزي، وبايرن ميونخ الألماني مع سيلتيك الأسكتلندي، وميلان الإيطالي مع فينورد روتردام الهولندي، وأيندهوفن الهولندي مع يوفنتوس الإيطالي، وجميعهم فازوا من قبل بدوري أبطال أوروبا.

كما يلتقي أيضا أتالانتا الإيطالي مع كلوب بروج البلجيكي، وبنفيكا البرتغالي مع موناكو الفرنسي، وبورسيا دورتموند الألماني مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع مواطنه ستاد بريست.

وسينتهي الموسم الأوروبي لثماني فرق، من الفرق السابقة، في فبراير/ شباط، حتى قبل أن تتأهل لدور الـ.16

وسيكون أبرز لقاءات هذا الدور هي مباراة ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي خاصة وإنها تجمع بين بطلي آخر نسختين للبطولة.

وكان الريال في مباراة الذهاب قد فاز على مانشستر سيتي 3 / 2، وبات قريبا من التأهل للدور التالي، فيما سيتعين على مانشستر سيتي أن يقدم أفضل ما عنده لعبور الريال، الذي سيخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

في الحقيقة، لم يفشل جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، طوال مسيرته التدريبية التي امتدت لـ16 موسما حتى الآن- 4 مع برشلونة، و3 مع بايرن، و9 مانشستر- في قيادة فريقه للتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ويمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أي فريق يتأهل لدور الـ16 11 مليون يورو (5ر11 مليون دولار) كجائزة مالية. وبينما أن هذا المبلغ يساوي راتب أشهر قليلة لكيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند، لكنه يعد خطوة نحو الحصول على حصة أكبر من مجموع جوائز تبلغ 5ر2 مليار يورو (6ر2 مليار دولار) يتم توزيعها بين 36 فريقا بدأوا في مرحلة الدوري في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي النظام الجديد للبطولة أقيمت 152 مباراة حتى الآن، وهو بالفعل أزيد بـ21 في المئة من المسابقة التي كانت تتكون من 125 مباراة في كل موسم من المواسم الـ21 الماضية – للوصول إلى هذه المرحلة.

وتبدأ المرحلة الحاسمة من دوري الأبطال الآن، مع تبقي 37 مباراة حتى المباراة النهائية في ميونيخ في 31 مايو/ أيار.

مواجهة من العيار الثقيل في مدريد

أصبحت مباريات ريال مدريد ومانشستر سيتي في سانتياغو برنابيو من المباريات المشهورة في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة.

في العام الماضي، انتهت المباراة بين الفريقين في دور الثمانية بالتعادل 3/3. أما في عام 2022، فاز ريال مدريد 3 / 1 في الوقت الإضافي ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.

كلما فاز الريال، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي في هذه المباريات، يتمكن من الفوز باللقب في النهاية، مما جعل عدد ألقاب الريال في دوري أبطال أوروبا يصل إلى 15 لقبا، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة التي عمرها 70 عاما.

أول مباراة في مدريد، كانت مباراة دور المجموعات في سبتمبر/ أيلول 2012، وتمكن الريال من قلب تأخره بتسجيله هدفين بعد الدقيقة 85 لينهي المباراة فائزا 3 / 2، نفس الامر تكرر في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وكان موسم 2012 / 2013 هو آخر موسم لم يشارك فيها مانشستر سيتي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ومنذ ذلك الحين، تواجد مانشستر سيتي في دور الـ16 في الـ11 عاما التالية، كما أنه تمكن خلال تلك الفترة من التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، ولكن سيكون الفريق مهددا بعدم التواجد في دور الـ16 يوم الأربعاء المقبل.

مباريات سهلة للأندية الألمانية على أرضها.. واسبوع صعب للإيطالية

ويبدأ فريقا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند مباراتي الإياب على أرضهما ولديهما الأفضلية، حيث يسعيان لمرافقة فريق باير ليفركوزن في دور الـ16.

ويستضيف غدا الثلاثاء، بايرن ميونخ فريق سيلتيك الأسكتلندي، علما بأنه فاز ذهابا 2 / 1، فيما يلتقي دورتموند، الأربعاء مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بعدما فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع بريست على أرضه، يوم الأربعاء، ولديه أفضلية بفوزه بثلاثية نظيفة.

وستكون هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في آخر 19 يوما. كما يلتقي بنفيكا البرتغالي مع موناكو الفرنسي يوم الثلاثاء، علما بان الفريق البرتغالي فاز بهدف نظيف ذهابا.

ويحل يوفنتوس ضيفا على أيندهوفن يوم الأربعاء علما بأنه فاز في مباراة الذهاب 2 / 1.

كما يحل كلوب بروج البلجيكي ضيفا على أتالانتا، يوم الثلاثاء، علما بانه فاز في مباراة الذهاب 2 / 1.

ويلتقي ميلان مع ضيفه فينورد، يوم الثلاثاء، في محاولة لقلب خسارته في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وتقام يوم الجمعة المقبلة قرعة دور الـ16 بمقر يويفا بمدينة نيون السويسرية.

ولن يتم تصنيف الفرق الصاعدة من الملحق المؤهل لدور الـ16، وستلعب مباراة الذهاب على أرضها، أمام الفرق المصنفة التي احتلت أول 8 مراكز في مرحلة الدوري، التي ضمت 36 فريقا.

وتقام مباريات الذهاب يومي 4 و5 مارس/ آذار، فيما تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع. ولن يكون هناك قرعة منفصلة لدور الـثمانية والدور قبل النهائي، لأن نظام القرعة المعتمد يشبه قرعة التنس، حيث يتم تحديد المباريات حتى النهائي.

الفرق المصنفة هي: 1 – ليفربول، 2 – برشلونة، 3 – أرسنال، 4 – إنترميلان، 5 – أتلتيكو مدريد، 6 – باير ليفركوزن، 7 – ليل، 8 – أستون فيلا.

وسيلتقي فريقا ليفربول وبرشلونة مع الفائزين من المباريات التي تشمل الفريقين الحاصلين على المركزين الـ15 و الـ16، وهما باريس سان جيرمان وبنفيكا، واللذان يواجهان ستاد بريست وموناكو على الترتيب.

وبما أن ريال مدريد احتل المركز 11 في الدوري، فإن الفائز في مباراته مع مانشستر سيتي سيلعب بعد ذلك مع الفريق الحاصل على المركز الخامس أو السادس، وهما أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن