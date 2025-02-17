العليمي من ميونيخ: ''إنهاء التهديد الحوثي لن يتم إلا عبر تعرض الجماعة لهزيمة إستراتيجية تجردها من موارد قوتها المال والأرض والسلاح''

الإثنين 17 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، المجتمع الدولي إلى خلق معادلة ردع "يمنية دولية" ضد السلوك الإرهابي لمليشيا الحوثي لإجبارها على الانخراط في عملية سياسية ذات مصداقية، تقود إلى سلام دائم وشامل.

وأوضح في لقاء المائدة المستديرة التي نظمها مركز حلف شمال الأطلسي في ميونخ، بشأن أمن الممرات المائية، أن إنهاء التهديد الحوثي لن يتم إلا عبر تعرض الجماعة لهزيمة إستراتيجية تجردها من موارد قوتها في المال، والأرض، والسلاح.

وحث العليمي المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط القصوى على المليشيا بدلا عن تقديم الحوافز، قائلا إن هذه اللغةُ الوحيدة التي يفهمها الحوثي.

واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الضربات الهجومية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ضد جماعة الحوثي أنها فاشلة

وذكر العليمي، أن الضربات الهجومية الموضعية الأمريكية كانت محدودة التأثير وفشلت في تغيير سلوك الحوثي.