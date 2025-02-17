العليمي من ميونيخ: ''إنهاء التهديد الحوثي لن يتم إلا عبر تعرض الجماعة لهزيمة إستراتيجية تجردها من موارد قوتها المال والأرض والسلاح'' شاهد الصور.. القيادة الوسطى الأمريكية تشيد بخفر السواحل اليمنية بعد ضبطها شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين نجل الرئيس السوري المخلوع يظهر مجدداً ويتحدث عن ''روايات وأسرار'' الحكومة اليمنية تلوّح باللجوء للخيار العسكري اجتماع شركاء اليمن يستعرض سبل تعزيز التنمية في البلاد اليمن يبرم اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار عمّان: منتدى اليمن الدولي يناقش اليوم الاقتصاد والعدالة الانتقالية والطاقة المستدامة رئيس أوكرانيا يصل إلى الإمارات مع تزايد الزخم بشأن محادثات أمير سعودي يهاجم نتنياهو وترامب بعنف ويوجه رسالة للعرب بـ كلام من ذهب توكل كرمان في مؤتمر ميونخ: دول الغرب تحالفت مع الثورات المضادة وباركت الإنقلابات والمؤمرات ضد دول الربيع بهدف تدمير المنطقة.
دعا رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، المجتمع الدولي إلى خلق معادلة ردع "يمنية دولية" ضد السلوك الإرهابي لمليشيا الحوثي لإجبارها على الانخراط في عملية سياسية ذات مصداقية، تقود إلى سلام دائم وشامل.
وأوضح في لقاء المائدة المستديرة التي نظمها مركز حلف شمال الأطلسي في ميونخ، بشأن أمن الممرات المائية، أن إنهاء التهديد الحوثي لن يتم إلا عبر تعرض الجماعة لهزيمة إستراتيجية تجردها من موارد قوتها في المال، والأرض، والسلاح.
وحث العليمي المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط القصوى على المليشيا بدلا عن تقديم الحوافز، قائلا إن هذه اللغةُ الوحيدة التي يفهمها الحوثي.
واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الضربات الهجومية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ضد جماعة الحوثي أنها فاشلة
وذكر العليمي، أن الضربات الهجومية الموضعية الأمريكية كانت محدودة التأثير وفشلت في تغيير سلوك الحوثي.