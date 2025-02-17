الحكومة اليمنية تلوّح باللجوء للخيار العسكري

الإثنين 17 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، أن الحكومة المعترف بها دولياً قد تلجأ إلى الخيار العسكري لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن استمرار التمرد يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية ويهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى اليمن الدولي 2025 بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث شدد على أن السلام يظل خيار الحكومة الأساسي، لكنه لا يعني التخلي عن استخدام القوة لاستعادة الدولة.

ويبحث المنتدى، بمشاركة دبلوماسيين وخبراء دوليين، سبل تحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.