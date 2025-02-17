نجل الرئيس السوري المخلوع يظهر مجدداً ويتحدث عن ''روايات وأسرار'' الحكومة اليمنية تلوّح باللجوء للخيار العسكري اجتماع شركاء اليمن يستعرض سبل تعزيز التنمية في البلاد اليمن يبرم اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار عمّان: منتدى اليمن الدولي يناقش اليوم الاقتصاد والعدالة الانتقالية والطاقة المستدامة رئيس أوكرانيا يصل إلى الإمارات مع تزايد الزخم بشأن محادثات أمير سعودي يهاجم نتنياهو وترامب بعنف ويوجه رسالة للعرب بـ كلام من ذهب توكل كرمان في مؤتمر ميونخ: دول الغرب تحالفت مع الثورات المضادة وباركت الإنقلابات والمؤمرات ضد دول الربيع بهدف تدمير المنطقة. وفاة موظف أممي في سجون الحوثي تُثير تساؤلات حول مصير العشرات عاجل: شركة الربع الخالي تعاود أعمال تأهيل خط العبر الدولي الرابط بين اليمن والسعودية
أكد وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، أن الحكومة المعترف بها دولياً قد تلجأ إلى الخيار العسكري لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن استمرار التمرد يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية ويهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى اليمن الدولي 2025 بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث شدد على أن السلام يظل خيار الحكومة الأساسي، لكنه لا يعني التخلي عن استخدام القوة لاستعادة الدولة.
ويبحث المنتدى، بمشاركة دبلوماسيين وخبراء دوليين، سبل تحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.