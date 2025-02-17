اجتماع شركاء اليمن يستعرض سبل تعزيز التنمية في البلاد اليمن يبرم اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار عمّان: منتدى اليمن الدولي يناقش اليوم الاقتصاد والعدالة الانتقالية والطاقة المستدامة رئيس أوكرانيا يصل إلى الإمارات مع تزايد الزخم بشأن محادثات أمير سعودي يهاجم نتنياهو وترامب بعنف ويوجه رسالة للعرب بـ كلام من ذهب توكل كرمان في مؤتمر ميونخ: دول الغرب تحالفت مع الثورات المضادة وباركت الإنقلابات والمؤمرات ضد دول الربيع بهدف تدمير المنطقة. وفاة موظف أممي في سجون الحوثي تُثير تساؤلات حول مصير العشرات عاجل: شركة الربع الخالي تعاود أعمال تأهيل خط العبر الدولي الرابط بين اليمن والسعودية عاجل :المظاهرات الغاضبة تجتاح محافظة عدن والمجلس الانتقالي يغرق شوارع واحياء مدينة عدن بالأطقم المسلحة والمدرعات ويهدد بإعتقال المحتجين عدن : وقفة إحتجاجية للنقابة العامة للنقل والمواصلات رفضًا للقرارات الصادرة بحقها وممارسات استهداف حقوقها
استضاف "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" اجتماعاً عبر الفيديو يوم الأحد، بحضور مجموعة من المنظمات الأممية والدولية والمانحة، لمناقشة دعم خطة الحكومة اليمنية في مجالي التنمية الاقتصادية وتحديد الأولويات العاجلة.
وتم خلال الاجتماع تناول التحديات الحالية والمستجدات المتعلقة بالتنمية في اليمن، بالإضافة إلى استكشاف كيفية تعزيز التعاون بين الشركاء.
كما تم مناقشة استراتيجيات تسريع عملية التنمية بما يتماشى مع جهود تحقيق السلام والاستقرار في الوطن.
يعتبر هذا الاجتماع هو الثالث الذي يُعقد من قبل "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" منذ سبتمبر الماضي، ويأتي في إطار جهود البرنامج لتنسيق العمل نحو تنمية شاملة تحت إشراف الحكومة اليمنية.
ومن الجدير بالذكر أن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" قام بتنفيذ 264 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن دعم جهود الحكومة اليمنية وبرامج التنمية في مختلف المحافظات.