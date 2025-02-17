اجتماع شركاء اليمن يستعرض سبل تعزيز التنمية في البلاد

الإثنين 17 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص

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استضاف "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" اجتماعاً عبر الفيديو يوم الأحد، بحضور مجموعة من المنظمات الأممية والدولية والمانحة، لمناقشة دعم خطة الحكومة اليمنية في مجالي التنمية الاقتصادية وتحديد الأولويات العاجلة.

وتم خلال الاجتماع تناول التحديات الحالية والمستجدات المتعلقة بالتنمية في اليمن، بالإضافة إلى استكشاف كيفية تعزيز التعاون بين الشركاء.

كما تم مناقشة استراتيجيات تسريع عملية التنمية بما يتماشى مع جهود تحقيق السلام والاستقرار في الوطن.

يعتبر هذا الاجتماع هو الثالث الذي يُعقد من قبل "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" منذ سبتمبر الماضي، ويأتي في إطار جهود البرنامج لتنسيق العمل نحو تنمية شاملة تحت إشراف الحكومة اليمنية.

ومن الجدير بالذكر أن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" قام بتنفيذ 264 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن دعم جهود الحكومة اليمنية وبرامج التنمية في مختلف المحافظات.