اليمن يبرم اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار عمّان: منتدى اليمن الدولي يناقش اليوم الاقتصاد والعدالة الانتقالية والطاقة المستدامة رئيس أوكرانيا يصل إلى الإمارات مع تزايد الزخم بشأن محادثات أمير سعودي يهاجم نتنياهو وترامب بعنف ويوجه رسالة للعرب بـ كلام من ذهب توكل كرمان في مؤتمر ميونخ: دول الغرب تحالفت مع الثورات المضادة وباركت الإنقلابات والمؤمرات ضد دول الربيع بهدف تدمير المنطقة. وفاة موظف أممي في سجون الحوثي تُثير تساؤلات حول مصير العشرات عاجل: شركة الربع الخالي تعاود أعمال تأهيل خط العبر الدولي الرابط بين اليمن والسعودية عاجل :المظاهرات الغاضبة تجتاح محافظة عدن والمجلس الانتقالي يغرق شوارع واحياء مدينة عدن بالأطقم المسلحة والمدرعات ويهدد بإعتقال المحتجين عدن : وقفة إحتجاجية للنقابة العامة للنقل والمواصلات رفضًا للقرارات الصادرة بحقها وممارسات استهداف حقوقها عدن : نائب وزير التربية يلتقي المديرة القطرية للمجلس النرويجي لمناقشة سبل التعاون المشترك
تستمر اليوم في العاصمة الأردنية عمّان فعالية منتدى اليمن الدولي (YIF) الثالث، حيث يتم تناول الأزمة اليمنية الحالية واستكشاف مسارات السلام الشامل والعادل.
وكما هو مذكور في جدول الأعمال الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، يتضمن اليوم الثاني عدداً من الجلسات وورش العمل التي تركز على الاقتصاد والعدالة الانتقالية والتحول المستدام في مجال الطاقة.
ستبدأ الفعاليات بجلسة عامة تليها حلقة نقاش بعنوان "تخفيف آثار تحول سياسات المساعدات على الوصول الإنساني والاقتصادي من وجهة نظر دولية ويمنية".
بعد ذلك، ستُعقد طاولة مستديرة تناقش وضع قطاع النفط والغاز في اليمن والخيارات البديلة لاستئناف التصدير الذي توقف لأكثر من عامين.
كما تتضمن الفعاليات ورشة عمل حول "دمج القوانين العرفية في العدالة الانتقالية مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للعدالة"، تليها طاولة مستديرة تحت عنوان "التحول إلى الطاقة المتجددة في اليمن: منظور وطني ومحلي لضمان تحول عادل ومستدام".
في فترة بعد الظهر، تستأنف الفعاليات بحلقة نقاش بعنوان "عملية العدالة الانتقالية في اليمن:
رسم المسار"، مع جلسات متوازية تركز الأولى على تجارب إقليمية في التحول إلى الطاقة المتجددة، والثانية على التعاون والدروس المستفادة في الحوكمة بمشاركة ممثلين عن السلطات المحلية. أما الجلسة الختامية فستتناول عملية العدالة الانتقالية وآليات تحقيق الشمولية في جميع مراحلها.
ومن المقرر أن تختتم فعاليات المنتدى غداً الثلاثاء بعدد من الجلسات وورش العمل التي تبحث المسارات المتعددة نحو تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في اليمن.