عمّان: منتدى اليمن الدولي يناقش اليوم الاقتصاد والعدالة الانتقالية والطاقة المستدامة

الإثنين 17 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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تستمر اليوم في العاصمة الأردنية عمّان فعالية منتدى اليمن الدولي (YIF) الثالث، حيث يتم تناول الأزمة اليمنية الحالية واستكشاف مسارات السلام الشامل والعادل.

وكما هو مذكور في جدول الأعمال الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، يتضمن اليوم الثاني عدداً من الجلسات وورش العمل التي تركز على الاقتصاد والعدالة الانتقالية والتحول المستدام في مجال الطاقة.

ستبدأ الفعاليات بجلسة عامة تليها حلقة نقاش بعنوان "تخفيف آثار تحول سياسات المساعدات على الوصول الإنساني والاقتصادي من وجهة نظر دولية ويمنية".

بعد ذلك، ستُعقد طاولة مستديرة تناقش وضع قطاع النفط والغاز في اليمن والخيارات البديلة لاستئناف التصدير الذي توقف لأكثر من عامين.

كما تتضمن الفعاليات ورشة عمل حول "دمج القوانين العرفية في العدالة الانتقالية مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للعدالة"، تليها طاولة مستديرة تحت عنوان "التحول إلى الطاقة المتجددة في اليمن: منظور وطني ومحلي لضمان تحول عادل ومستدام".

في فترة بعد الظهر، تستأنف الفعاليات بحلقة نقاش بعنوان "عملية العدالة الانتقالية في اليمن:

رسم المسار"، مع جلسات متوازية تركز الأولى على تجارب إقليمية في التحول إلى الطاقة المتجددة، والثانية على التعاون والدروس المستفادة في الحوكمة بمشاركة ممثلين عن السلطات المحلية. أما الجلسة الختامية فستتناول عملية العدالة الانتقالية وآليات تحقيق الشمولية في جميع مراحلها.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المنتدى غداً الثلاثاء بعدد من الجلسات وورش العمل التي تبحث المسارات المتعددة نحو تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في اليمن.