رئيس أوكرانيا يصل إلى الإمارات مع تزايد الزخم بشأن محادثات

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الأحد، مع تزايد الزخم بشأن إجراء محادثات محتملة للسلام لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو على بلاده.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية.
وقد تم طرح الإمارات العربية المتحدة كموقع محتمل لمحادثات السلام أيضا نظرا للعدد الكبير من المواطنين الروس والأوكرانيين المغتربين الذين توافدوا إلى البلاد منذ بداية الحرب، وأيضا بسبب انخراط الإمارات في عمليات تبادل الأسرى في الماضي.
ووصل زيلينسكي إلى أبوظبي بعد حضوره مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا. ونشر مكتبه لقطات أظهرت وصوله هو وزوجته أولينا زيلينسكا، حيث تم استقبالهما من قبل مسؤول إماراتي وحرس الشرف في المطار مساء الأحد.
وسافرت زيلينسكا إلى الإمارات منذ الغزو الروسي الشامل في 2022، ولكن هذه هي أول زيارة لزيلينسكي إلى الإمارات منذ بداية الحرب.
وقال مكتب زيلينسكي في رسائل على الإنترنت «أولويتنا القصوى هي إعادة المزيد من شعبنا من الأسر»، وأضاف «سنركز أيضا على الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، بالإضافة إلى برنامج إنساني واسع النطاق