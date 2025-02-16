عاجل: شركة الربع الخالي تعاود أعمال تأهيل خط العبر الدولي الرابط بين اليمن والسعودية

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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أكدت مصادر قبلية خاصة لموقع مأرب برس

ان شركة "الربع العالي السعودية، عاودت عملها اليوم الأحد في اعادة تأهيل الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية " خط العبر" بعد توقفها يوم أمس.

وأضافت المصادر لمارب برس ان الشيخ عبدالله بن حمدبن شودق احد كبار مشائخ الدماشقه وعبيده تدخل البارحة مع بعض العناصر التي اعترضت عمل الشركة، وقام بحل الاشكال معهم. ومنعهم من اي تدخل في عمل الشركة العاملة في خط العبر.

وعلى ذات الصعيد قام وفد قبلي صباح اليوم الأحد بزيارة مقر الشركة العاملة في خط العبر وفي مقدمة الشخصيات القبيلة الشيخ عبدالله بن حمد بن شودق والشيخ فايز بن ناصر بن عوشان وجمع كبير من قبائل

الدماشقه وعبيده وقدموا تحكيما قبليا لمدير الشركة وكل العاملين فيها، واكد الشيخ عبدالله بن حمد والشيخ فايز بن عوشان ان التصرفات التي أقدمت عليها تلك العناصر لا تمثل قبائل الدماشقة ولا قبائل عبيدة، وانها تصرفات فردية رفضها كل رجال قبائل عبيدة.

وردا على هذا التحكيم القبلي وجهت شركة الربع الخالي العاملة في خط العبر عن شكرها وتقديرها العالي لقبائل الدماشقة وكل قبائل عبيدة واعتبروا ان قدومهم وتحكيمهم يعد موقفا نبيلا يرفع عنهم كل خطأ او زلات قامت بها بعض العناصر.

يشار لى ان قبائل عبيدة اصدرت في 9 فبراير من العام الماضي وثيقة هامة حول الأعمال التخريبية التي قد تقع في المحافظة.

حيث تضمنت تلك الوثيقة تعهد مشايخ عبيدة والوادي على وقوفهم إلى جانب الدولة ضد المخربين للمنشآت العامة النفطية والغازية وقطاع الطرق.

كما

شددت الوثيقة التي وقعها عدد من مشايخ وادي عبيدة، على أن أي مخرب أو قاطع طريق دمه مباح للدولة والقبيلة، وأن أي متهم بالتخريب للمنشآت النفطية أو قطع الطرقات فعلى الدولة أن تقوم بواجبها في ضبط المخربين

الموقعون لتلك الوثيقة أكدوا ايضاً بأنهم إلى جانب الدولة وقدموا على هذا وجيههم وعهودهم بالوفاء والالتزام بما ذكر أعلاه، وأنهم مع بعضهم البعض يد واحدة لحماية أرضهم والمصالح العامة وعليه تم التوقيع.

يشار الى أن الشركة المنفذة للمشروع خط العبر الدولي هي شركة "الربع العالي" السعودية، والممول من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.