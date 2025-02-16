عاجل :المظاهرات الغاضبة تجتاح محافظة عدن والمجلس الانتقالي يغرق شوارع واحياء مدينة عدن بالأطقم المسلحة والمدرعات ويهدد بإعتقال المحتجين

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تظاهرة غاضبة تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها المدينة.

وخرج المئات من المواطنين في مديريتي خور مكسر والمعلا والمنصورة إلى الشوارع تعبيراً عن استيائهم من تدهور العملة المحلية والوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء.

ورفع المشاركون في المسيرات لافتات تعبّر عن مطالبهم الشعبية مؤكدين على سلمية تحركاتهم ومطالبهم وفي مقدمة ذلك لافتات نددت بارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات الأساسية، وانهيار العملة المحلية.

وطالب المحتجون الحكومة والجهات المختصة بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع المتأزم، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ووقف التدهور المستمر في مستوى المعيشة

وعلى ذات الصعيد قالت مصاد خاصة لمأرب برس ان قوات المجلس الانتقالي وجهت أجهزتها الأمنية والعسكرية بقطع الخطوط الموصلة الى مديرية البريقة بمحافظة ‎عدن.

وقال شهود عيان ان لاحظوا انتشار واسع لأطقم ومدرعات عسكرية وأمنية كبيرة في شوارع وأحياء مدينة عدن تحسبا لخروج تظاهرات ‎حملت مسمى "ثورة_الجياع وسط حملة اعتقالات واسعة ضد المشاركين ".

وفي مديرية المنصورة خرجت مسيرة كبيرة

طالبت بالإفراج عن كل المخفيين قسراً والمختطفين من منازلهم في مديريات المنصورة والبريقة وخور مكسر، وكل الذين غيبوا خلف القضبان.