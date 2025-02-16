عاجل :المظاهرات الغاضبة تجتاح محافظة عدن والمجلس الانتقالي يغرق شوارع واحياء مدينة عدن بالأطقم المسلحة والمدرعات ويهدد بإعتقال المحتجين عدن : وقفة إحتجاجية للنقابة العامة للنقل والمواصلات رفضًا للقرارات الصادرة بحقها وممارسات استهداف حقوقها عدن : نائب وزير التربية يلتقي المديرة القطرية للمجلس النرويجي لمناقشة سبل التعاون المشترك شرطة مأرب تدشن دوري الشهيد عبدالغني شعلان ورفاقه الأبطال انطلاق بطولة الوفاء لمأرب الرياضية بمشاركة 12فريقا للمحافظات غير المحررة. تقرير من جبهات مأرب.. احباط هجمات ومحاولات تسلل حوثية وقوات الجيش ترد على مصادر النيران وتلحق بالمليشيات خسائر في الأرواح والعتاد عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين لقاء مع سفراء الإتحاد الأوروبي يبحث دعم الحكومة اليمنية لمواجهة الأزمة الإقتصادية رابط التسجيل في المنح الدراسية المخصصة لليمن من جمهورية الصين محطة استخباراتية للحوثيين في مسقط لتنسيق التواصل مع إيران وتسهيل عمليات التهريب والدعم.. هل سلطنة عمان متورطة؟
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تظاهرة غاضبة تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تشهدها المدينة.
وخرج المئات من المواطنين في مديريتي خور مكسر والمعلا والمنصورة إلى الشوارع تعبيراً عن استيائهم من تدهور العملة المحلية والوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء.
ورفع المشاركون في المسيرات لافتات تعبّر عن مطالبهم الشعبية مؤكدين على سلمية تحركاتهم ومطالبهم وفي مقدمة ذلك لافتات نددت بارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات الأساسية، وانهيار العملة المحلية.
وطالب المحتجون الحكومة والجهات المختصة بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع المتأزم، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ووقف التدهور المستمر في مستوى المعيشة
وعلى ذات الصعيد قالت مصاد خاصة لمأرب برس ان قوات المجلس الانتقالي وجهت أجهزتها الأمنية والعسكرية بقطع الخطوط الموصلة الى مديرية البريقة بمحافظة عدن.
وقال شهود عيان ان لاحظوا انتشار واسع لأطقم ومدرعات عسكرية وأمنية كبيرة في شوارع وأحياء مدينة عدن تحسبا لخروج تظاهرات حملت مسمى "ثورة_الجياع وسط حملة اعتقالات واسعة ضد المشاركين ".
وفي مديرية المنصورة خرجت مسيرة كبيرة
طالبت بالإفراج عن كل المخفيين قسراً والمختطفين من منازلهم في مديريات المنصورة والبريقة وخور مكسر، وكل الذين غيبوا خلف القضبان.