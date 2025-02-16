عدن : وقفة إحتجاجية للنقابة العامة للنقل والمواصلات رفضًا للقرارات الصادرة بحقها وممارسات استهداف حقوقها عدن : نائب وزير التربية يلتقي المديرة القطرية للمجلس النرويجي لمناقشة سبل التعاون المشترك شرطة مأرب تدشن دوري الشهيد عبدالغني شعلان ورفاقه الأبطال انطلاق بطولة الوفاء لمأرب الرياضية بمشاركة 12فريقا للمحافظات غير المحررة. تقرير من جبهات مأرب.. احباط هجمات ومحاولات تسلل حوثية وقوات الجيش ترد على مصادر النيران وتلحق بالمليشيات خسائر في الأرواح والعتاد عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين لقاء مع سفراء الإتحاد الأوروبي يبحث دعم الحكومة اليمنية لمواجهة الأزمة الإقتصادية رابط التسجيل في المنح الدراسية المخصصة لليمن من جمهورية الصين محطة استخباراتية للحوثيين في مسقط لتنسيق التواصل مع إيران وتسهيل عمليات التهريب والدعم.. هل سلطنة عمان متورطة؟ خسارة ثقيلة من إيران تُبدد حلم اليمن في كأس آسيا للشباب
التقى نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور علي بن علي العباب، في ديوان الوزارة، المديرة القطرية للمجلس النرويجي، ديدري كيو، لمناقشة أوجه التعاون المشترك في قطاع التعليم وسبل تعزيز العمل المستقبلي بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور العباب الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية، مشيدًا بالشراكة الفاعلة مع المجلس النرويجي للاجئين ودوره في دعم العملية التعليمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع التربوي.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لما فيه مصلحة الطلاب وتحسين جودة التعليم.
من جانبها، أعربت المديرة القطرية للمجلس النرويجي للاجئين عن تقديرها للدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في تسهيل تنفيذ المشاريع والبرامج التعليمية التي تستهدف دعم الطلاب والمعلمين، مؤكدة التزام المجلس بمواصلة العمل المشترك لتعزيز بيئة تعليمية مستدامة وتحسين فرص التعليم للأطفال، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتقديم الدعم اللازم للقطاع التعليمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجال التربوي.