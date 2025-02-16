عدن : نائب وزير التربية يلتقي المديرة القطرية للمجلس النرويجي لمناقشة سبل التعاون المشترك

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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التقى نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور علي بن علي العباب، في ديوان الوزارة، المديرة القطرية للمجلس النرويجي، ديدري كيو، لمناقشة أوجه التعاون المشترك في قطاع التعليم وسبل تعزيز العمل المستقبلي بين الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور العباب الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية، مشيدًا بالشراكة الفاعلة مع المجلس النرويجي للاجئين ودوره في دعم العملية التعليمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع التربوي.

وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لما فيه مصلحة الطلاب وتحسين جودة التعليم.

من جانبها، أعربت المديرة القطرية للمجلس النرويجي للاجئين عن تقديرها للدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في تسهيل تنفيذ المشاريع والبرامج التعليمية التي تستهدف دعم الطلاب والمعلمين، مؤكدة التزام المجلس بمواصلة العمل المشترك لتعزيز بيئة تعليمية مستدامة وتحسين فرص التعليم للأطفال، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتقديم الدعم اللازم للقطاع التعليمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجال التربوي.