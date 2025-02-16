شرطة مأرب تدشن دوري الشهيد عبدالغني شعلان ورفاقه الأبطال

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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دشنت شرطة محافظة مأرب اليوم السبت، فعاليات الدوري الرابع للشهيد شعلان ورفاقه لكرة القدم، شهداء الأمن. الذي يهدف إلى تعزيز الروح الرياضة واللياقة البدنية لما لها من أهمية في حياة رجال الأمن.

يشارك في الدوري ثمان فرق رياضية من الوحدات الأمنية بالمحافظة، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري.

وكانت مباراة الافتتاح بين فريقي الشهيد سالم هارون من منتسبي شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، والشهيد أمجد الصلوي من منتسبي الأمن الخاص.

وكانت النتيجة لصالح المنشآت بأربعة أهداف مقابل هدفين.

حضر الفعالية قائد قوات الأمن الخاص بمأرب العميد عبدالله الصبري ومدير إدارة الشباب والرياضة بشرطة محافظة مأرب العقيد حسن الجوفي وعدد من الضباط الأمن