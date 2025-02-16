انطلاق بطولة الوفاء لمأرب الرياضية بمشاركة 12فريقا للمحافظات غير المحررة.

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص

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انطلقت على استاد مأرب الرياضي، مساء اليوم، البطولة الرياضية التنشيطية لكرة القدم لفرق المحافظات غير المحررة المشاركة في بطولة"الوفاء لمأرب"، التي ينظمها المجلس التنسيقي لمكاتب الشباب والرياضة للمحافظات غير المحررة، بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة وفرع إتحاد كرة القدم بمحافظة مأرب.

ويتنافس في هذه البطولة التنشيطية 12 فريقا،

من أبناء المحافظات الـ 12 غير المحررة المشاركة في البطولة، في19 مباراة بنظام المجموعات للفرق المشاركة الموزعة على 4 مجموعات.

وفي الافتتاح أكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري في كلمة له عبر الاتصال المرئي على اهمية هذه المناشط التي تنمي روح الوفاق وتحفز همم الشباب وغرس المباديء والقيم الوطنية،والتي يوليها جل اهتمامه ورعايته ،ناقلا تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي للحاضرين والمشاركين،شاكرا سلطات مأرب ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة على جهوده المعطاءة في إحتواء شباب المستقبل....مثنيا على الجيش الوطني صاحب الجهد الجبار الذي وأد المشروع الحوثي على اعتاب مأرب، داعيا بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى الذين لو لا هم لما شاهدنا قيام مثل هذه البطولة في مأرب المستهدفة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وخلال انطلاق البطولة بحضو وكلاء المحافظات المشاركة في البطولة، ومدير عام التعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة نصر الأحمدي ،ومدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب علي حشوان، ومديري مكاتب الشباب والرياضة في المحافظات، أوضح وكيل أول محافظة مأرب علي الفاطمي ،أن البطولة تأتي في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ووزير الشباب والرياضة نائف البكري، بالشباب وبناء قدراتهم العقلية والبدنية ،وتفعيل كافة المناشط الرياضية والمسابقات،وإفساح المجال أمام الشباب المبدعين من لإبراز مواهبهم وقدراتهم، ورفد الأندية والمنتخبات الوطنية بالشباب المبدع، والذين يعول عليهم تحقيق أسبقية مشرفة في نتائج المسابقات والمنافسات الخارجية وتمثيل اليمن بأزهى صورة تبرز إشراقة إرثها الحضاري والثقافي.

وفي اللقاء الافتتاحي للبطولة الذي جمع فريقي محافظتي ذمار وعمران ضمن المجموعة الأولى انتهى اللقاء بفوز فريق محافظة ذمار بنتيجة1/5.