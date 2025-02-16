تقرير من جبهات مأرب.. احباط هجمات ومحاولات تسلل حوثية وقوات الجيش ترد على مصادر النيران وتلحق بالمليشيات خسائر في الأرواح والعتاد

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال موقع الجيش الوطني ''سبتمبر نت'' ان القوات المسلحة أفشلت اليوم الأحد، محاولات عدائية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، بعدة جبهات قتالية في محافظة مأرب شرقي اليمن، كما ردت على مصادر نيران معادية للمليشيات بعدّة جبهات.

وقالت مصادر عسكرية: '' أبطال قواتنا المسلحة أحبطوا محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في جبهة رغوان، شمالي محافظة مأرب، بعد رصد وتعقب تلك المجاميع واستهدافها بالنيران المناسبة لتلوذ بالفرار''.

وذكرت المصادر بأن القوات كبدت عناصر المليشيات المتسللة عددا من القتلى والجرحى، بالإضافة لتدمير أسلحة ثقيلة ومتوسطة، فيما استشهد أحد أبطال قواتنا وأصيب 4 آخرين.

وفي ذات الوقت، رصدت قوات الجيش مجاميع لعناصر المليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة مدغل، وأوقعتها في كمين ناجح، حيث دارت مواجهات عنيفة لاذت إثرها عناصر المليشيات بالفرار بعدما تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب رصدت أجهزة الاستخبارات والاستطلاع مجاميع لعناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية أثناء محاولتها زراعة ألغام وعبوات متفجرة في الخطوط الأمامية، وتعاملت مع تلك المجاميع بدقة عالية باستهدافها بالسلاح المناسب.

وفي الجبهة الجنوبية، أحبطت القوات المسلحة محاولة تسلل للمليشيات الحوثية بقطاعي الفليحة، والبلق.

وقالت مصادر عسكرية في الجبهة الجنوبية للمحافظة إن القوات تعاملت بدقة في إفشال جميع محاولات التسلل التي نفذتها مجاميع المليشيات عقب رصد تحركاتها، وأجبرتها على التراجع متكبدة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي ذات الوقت، واصلت المليشيات الحوثية أعمالها العدائية باستهداف مواقع الجيش الوطني بالقصف المدفعي وقذائف الدبابات وصواريخ الكاتيوشا في عدة جبهات، حيث ردت القوات على هذه الاعتداءات باستهداف مصادر النيران وتدمير مرابضها، ومواقعها وإسكاتها.

بالتزامن، تعاملت الدفاعات الجوية للجيش بفاعلية مع الطيران المسيّر المفخخ والاستطلاعي للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عدة جبهات قتالية بالمحافظة.

إلى ذلك، نجحت القوات الحكومية في إعطاب معدات وآليات حفر ثقيلة للمليشيات الحوثية كانت تستخدمها لاستحداث تحصينات وطرقات وأوكار جديدة في عدة قطاعات من الجبهات الشمالية والشمالية الغربية وفي الجبهات الجنوبية للمحافظة.

وتستمر اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على مواقع الجيش في مختلف جبهات القتال بمأرب باستخدام المدفعية، وقذائف الهاون، والطيران المسيّر، وتقف القوات المسلحة بكل قوة وصلابة أمام هذ الإعتداءات.