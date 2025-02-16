لقاء مع سفراء الإتحاد الأوروبي يبحث دعم الحكومة اليمنية لمواجهة الأزمة الإقتصادية

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بحث لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم الأحد في العاصمة الاردنية عمّان، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الجهود المشتركة لدعم الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، والمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وأشاد الزنداني خلال اللقاء الذي ضم سفير الإتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، والسفير الالماني هوبيرت ييغير، والسفيرة الهولندية جانيت سيبين، والسفيرة الفرنسية، كاترين قرم كمون، والسفير البلغاري، ومسؤول ملف اليمن من وزارة الخارجية الهولندية جواد العزاوي، بالدعم الأوروبي المستمر للحكومة اليمنية في مختلف المجالات.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين اليمن ودول الاتحاد الأوروبي وبما يخدم الأهداف المشتركة للجانبين لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

من جانبهم، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، دعمهم للحل السياسي في اليمن..مؤكدين التزام دولهم بمساندة مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية في مساعيهم لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.