رابط التسجيل في المنح الدراسية المخصصة لليمن من جمهورية الصين

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أعلنت وزارة التعليم العالي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فتح باب التسجيل لمنح الدراسات الجامعية والعليا في الصين للعام الدراسي القادم.
وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، امس السبت: "نعلن فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في الحصول على منح التبادل الثقافي للدرجة الجامعية (البكالوريوس) أو الدراسات العليا (الماجستير/ الدكتوراه)، المقدمة من الحكومة الصينية للعام الجامعي 2026/2025".
وشددت الوزارة على الطلاب الراغبين بالتقدم لهذه المنح أن يقوموا بالتسجيل أولاً على موقع المنح الحكومية الصينية، على الرابط أدناه، ثم التسجيل على الرابط الخاص بالوزارة لإتمام عملية التسجيل، مع "تحري الدقة عند إدخال بياناتهم، وضرورة أن يستخدم كل طالب الإيميل الخاص به، والذي ستتم المراسلات عبره لاحقاً".
وإشارت إلى أن آخر موعد للتسجيل في هذه المنح، هو يوم الخميس القادم، الموافق 20 فبراير/شباط 2025، "وعلى الطلبة استكمال إجراءات التسجيل قبل هذا الموعد".
ودعت الوزارة الطلاب المتقدمين لمنح الدراسات العليا، إلى ضرورة حفظ استمارة التسجيل بصيغة (PDF) بعد إكمال التسجيل في الموقع الصيني، ثم التوجه إلى الرابط الخاص بالوزارة لإتمام عملية التسجيل.
أما الطلاب المتقدمين لمنح الدراسات الجامعية (البكالوريوس)، فبعد التسجيل في الموقع الصيني، عليهم الدخول على منصة المنح الخاصة بالوزارة واختيار الصين ضمن قائمة بلدان الدراسة، مع ضرورة إدخال رقم التسجيل (المتحصل عليه من الموقع الصيني) على المنصة، "مع ملاحظة أن إمكانية تعديل رغبات التخصص وبلد الدراسة في المنصة متاحة حتى يوم الأربعاء القادم؛ الموافق 19 فبراير/شباط 2025، علماً أن النتيجة النهائية للمفاضلة سترفع يوم الاثنين القادم على المنصة".
رابط التسجيل على موقع المنح الحكومية الصينية (CGSIS):
رابط التسجيل الخاص بالوزارة: