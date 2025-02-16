خسارة ثقيلة من إيران تُبدد حلم اليمن في كأس آسيا للشباب

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تلقى المنتخب اليمني للشباب اليوم الأحد خسارة ثقيلة من إيران 6-0 في نهائيات كأس آسيا تحت سن 20 عام.
المباراة التي بدأها المنتخب اليمني بشكل مميز في الدقائق الأولى، شهدت طرد لاعب اليمن سعيد العولقي في الدقيقة 13 من الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 4-0 لايران، وبسبب هذا الطرد تغيرت مجريات المباراة وانهارت دفاعات اليمن لتتلقى شباكه هدفين آخرين في الشوط الثاني.
وتبقى لليمن مباراة أخيرة مع اندونيسيا يوم الاربعاء القادم، و حظوظه في التأهل انتهت بشكل كبير، وسيودع البطولة رسميًا اذا فازت او تعادلت اوزباكستان مع اندونيسيا اليوم.