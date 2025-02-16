إيقاف العمل في إعادة تأهيل خط العبر الدولي.. مسلحون أمهلوا الشركة 5 أيام ووجهوا أسلحتهم على العمال

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أقدم مسلحون قبليون ينتمون إلى الدماشقة، امس السبت، على ايقاف أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي "خط العبر" الرابط بين اليمن والسعودية.
المسلحون يقودهم المدعو فايز بن ناصر عوشان وناجي صالح العجي، قدموا الى موقع العمل وأوقفوا المعدات، وطالبوا العمال والمقاولين بالمغادرة فورا، دون إبداء أية أسباب.
ووفق مصادر محلية أمهل المسلحون الشركة العاملة خمسة أيام لرفع المعدات، مالم فسوف يقوموا بمصادرتها.
وقال أحد العاملين في المشروع، ان "المسلحين قاموا بوضع اسلحتهم النارية على رؤوسنا وقالو بلادهم ممنوعين نشتغل فيها".