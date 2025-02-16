الحكومة اليمنية: ''العملة فقدت 700% من قيمتها والخطوة القادمة تحرير البريد وقطاع الإتصالات بشكل كامل''

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزارة الاتصالات، واعد باذيب، ان الحكومة اليمنية تحتاج إلى 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة الوطنية، التي بلغت نحو 700 في المائة حتى الآن، ونحو 125 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

واضاف في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية :''ما زلنا نعاني من مشكلة التحويلات البنكية والتي أصبحت أمراً غريباً بعد تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية وهناك تحويل لبعض الأموال إلى البنك المركزي في صنعاء لتمويل مشاريع معينة''.

وأشار الى انهم يريدون الحصول على تعهدات لإطلاق مشاريع تنموية وإعادة الإعمار وبناء البنية التحتية، والبدء بالمرحلة الأولى والتحضير لمؤتمر المانحين، ومن ثم الانطلاق إلى تحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد مستدام.

وكشف الوزير عن تلقي دعم من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع شبكة "عدن نت" إلى مناطق جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وزيادة عدد مشتركيها إلى 100 ألف مشترك خلال عام واحد.

ولفت إلى أن الخطوة المقبلة ستكون تحرير البريد وقطاع الاتصالات بشكل كامل.