الحكومة اليمنية: ''العملة فقدت 700% من قيمتها والخطوة القادمة تحرير البريد وقطاع الإتصالات بشكل كامل'' قتلى وجرحى في شبوة بسبب خلاف على اسم مركز صحي الطحينة للرجال- 3 فوائد تقدمها للعضو الذكري 6 كلمات احذر البحث عنها في جوجل.. كيف يستغل القراصنة أمور شائعة لاختراقك 10 علامات تدل أنك مريض نفسي.. ضرورية وهامة فلا تتجاهلها الكشف عن اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران إسرائيل تتسلم شحنة من القنابل الأميركية الثقيلة والمدمرة السودان يحسم الجدل… بشأن الأســ.ــلحة الكيميائية الطلبة في صنعاء تحت مراقبة الحوثيين: جمع بيانات شاملة باسم التوعية لجان حوثية في صنعاء تجمع بيانات شاملة عن طلبة المدارس .. لإقتيادهم الى معسكرات الموت
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزارة الاتصالات، واعد باذيب، ان الحكومة اليمنية تحتاج إلى 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة الوطنية، التي بلغت نحو 700 في المائة حتى الآن، ونحو 125 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
واضاف في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية :''ما زلنا نعاني من مشكلة التحويلات البنكية والتي أصبحت أمراً غريباً بعد تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية وهناك تحويل لبعض الأموال إلى البنك المركزي في صنعاء لتمويل مشاريع معينة''.
وأشار الى انهم يريدون الحصول على تعهدات لإطلاق مشاريع تنموية وإعادة الإعمار وبناء البنية التحتية، والبدء بالمرحلة الأولى والتحضير لمؤتمر المانحين، ومن ثم الانطلاق إلى تحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد مستدام.
وكشف الوزير عن تلقي دعم من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع شبكة "عدن نت" إلى مناطق جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وزيادة عدد مشتركيها إلى 100 ألف مشترك خلال عام واحد.
ولفت إلى أن الخطوة المقبلة ستكون تحرير البريد وقطاع الاتصالات بشكل كامل.