قتلى وجرحى في شبوة بسبب خلاف على اسم مركز صحي

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قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، يوم السبت، نتيجة خلاف على تسمية مركز صحي بمديرية جردان في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
وقالت مصادر محلية، أن الخلاف نشب بسبب عدم الاتفاق على تسمية المركز، حيث دفعت قبيلة السادة إلى تسمية المركز بـ "جول بن حيدر"، فيما تريد قبيلة بلبحيث تسميته بـ "مركز العطفة".
وتطور الخلاف إلى اشتباك مسلح قتل فيه شخصين وأصيب ثلاثة آخرون، ولا يزال الوضع متوترا بين القبيلتين .
وأوضحت وسائل اعلام محلية أن محافظة شبوة، تشهد انفلاتا أمنيا وحالات قتل مع تزايد حوادث الثأر، في ظل غياب لدور السلطة.