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الطحينة للرجال- 3 فوائد تقدمها للعضو الذكري

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات
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يستطيع الرجال ممارسة العلاقة الحميمة بصورة أفضل عند تناول الطحينة ضمن نظام غذائي صحي، لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة لصحة العضو الذكري.

 يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد الطحينة للعضو الذكري، وفقًا للدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية.

 
  • فوائد الطحينة للعضو الذكري
  • 1- انتصاب أقوىتتميز الطحينة باحتوائها على نسبة عالية من الأرجينين، وهو حمض يساعد على تحسين انتصاب العضو الذكري أثناء العلاقة الحميمة، عن طريق تحفيز الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك.ويساعد أكسيد النيتريك على إرخاء الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العضو الذكري.قد يهمك: فياجرا طبيعية.. 10 أطعمة تعالج ضعف الانتصاب
  • 2- إنتاج التستوستيرونتشهد مستويات هرمون الذكورة لدى الرجال ارتفاعًا ملحوظًا عند تناول الطحينة، لأنها فعال في تعزيز عملية إنتاج التستوستيرون، بفضل محتواها العالي من الماغنسيوم والزنك.
  • 3- دعم صحة الحيوانات المنويةتمثل الطحينة أهمية كبيرة لصحة الحيوانات المنوية، لأن معدن الزنك الموجود بها يلعب دورًا كبيرًا في زيادة عددها وتحسين جودتها وحركتها.
  • وهناك سبب آخر يجعل الطحينة من الأطعمة المفيدة لصحة الحيوانات المنوية وهو احتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تساهم في الحفاظ على سلامتها
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