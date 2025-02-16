قتلى وجرحى في شبوة بسبب خلاف على اسم مركز صحي الطحينة للرجال- 3 فوائد تقدمها للعضو الذكري 6 كلمات احذر البحث عنها في جوجل.. كيف يستغل القراصنة أمور شائعة لاختراقك 10 علامات تدل أنك مريض نفسي.. ضرورية وهامة فلا تتجاهلها الكشف عن اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران إسرائيل تتسلم شحنة من القنابل الأميركية الثقيلة والمدمرة السودان يحسم الجدل… بشأن الأســ.ــلحة الكيميائية الطلبة في صنعاء تحت مراقبة الحوثيين: جمع بيانات شاملة باسم التوعية لجان حوثية في صنعاء تجمع بيانات شاملة عن طلبة المدارس .. لإقتيادهم الى معسكرات الموت الكشف عن الوحدة السرية الجديدة التي ستقود حرب الظل الروسية ضد الغرب
يستطيع الرجال ممارسة العلاقة الحميمة بصورة أفضل عند تناول الطحينة ضمن نظام غذائي صحي، لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة لصحة العضو الذكري.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد الطحينة للعضو الذكري، وفقًا للدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية.