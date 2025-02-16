الطحينة للرجال- 3 فوائد تقدمها للعضو الذكري

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يستطيع الرجال ممارسة العلاقة الحميمة بصورة أفضل عند تناول الطحينة ضمن نظام غذائي صحي، لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة لصحة العضو الذكري.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد الطحينة للعضو الذكري، وفقًا للدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية.