6 كلمات احذر البحث عنها في جوجل.. كيف يستغل القراصنة أمور شائعة لاختراقك

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يوميًا نبحث جميعنا عبر الإنترنت على موضوعات مختلفة بمحرك بحث جوجل، لكن لم يتوقع البعض أن هذا البحث أحيانًا قد يكون محفوفًا بالمخاطر، فتخيل أن مجرد كلمة واحدة قد تتسبب في اختراق هاتفك وتعريض بياناتك للخطر.

الاختراق عبر الكلمات المسممة؟

تسميم محركات البحث هو أسلوب يستخدمه قراصنة الإنترنت للتلاعب بنتائج البحث وإظهار روابط لمواقع ضارة في أعلى النتائج.

وفقًا لخبير الأمن السيبراني خالد جمال الدين، يعتمد القراصنة على الكلمات المفتاحية الشائعة التي يستخدمها المستخدمون في البحث، ويقومون بإنشاء مواقع ويب ضارة تحتوي على برامج خبيثة.

فيقول لـ«المصري اليوم» عندما ينقر المستخدم على أحد هذه الروابط، يتم توجيهه إلى الموقع الضار، وقد يتم تنزيل برامج خبيثة على جهازه دون علمه.

كلمات احذر البحث عنها في جوجل الكلمات المفتاحية الخطرة بحسب تقرير شركة SOPHOS المختصة في الأمن السيبراني والتهديدات الإلكترونية، فإن هناك العديد من الكلمات المفتاحية التي قد تكون خطرة عند البحث عنها على جوجل.

وبعض هذه الكلمات شائعة جدًا، ويستخدمها الكثيرون في البحث اليومي. إليك بعض الأمثلة على هذه الكلمات:

أرقام خدمة العملاء: يبحث الكثيرون عن أرقام خدمة العملاء للشركات الكبرى، ولكن القراصنة يستغلون ذلك لإنشاء مواقع وهمية تعرض أرقام هواتف مزيفة.

القروض السهلة: تعتبر واحدة من أبرز الكلمات التي تعرض الأشخاص لخطر الاختراق فهي هدفًا جذابًا للكثيرين، لذلك القراصنة يستخدمون هذه الكلمات لجذب المستخدمين إلى مواقع وهمية تعرض قروضًا وهمية.

الوظائف عن بعد ذات الأجور المرتفعة: عند البحث عن وظائف عن بعد ذات أجور مرتفعة، يستغل القراصنة ذلك لإنشاء مواقع وهمية تعرض وظائف وهمية.

الأدوية: القراصنة يستغلون البحث عن الأدوية وأسمائها أحيانًا لبيع أدوية مزيفة أو غير مرخصة، وكذلك للاختراق. البرامج المجانية: يبحث الكثيرون عن البرامج المجانية، والنسخ المهكرة من البرامج المدفوعة لذلك يستغل القراصنة هذا الأمر لتوزيع البرامج الضارة.

الكلمات التي تحتوي على مصطلحات جنسية نصائح لتجنب الوقوع ضحية بحسب خبير الأمن السيبراني في تصريحاته للمصري اليوم فإن أبرز النصائح لتجنب هذا الاختراق هي:

الحذر عند النقر على الروابط: يجب توخي الحذر عند النقر على الروابط في نتائج البحث، والتأكد من أن الرابط يؤدي إلى الموقع الرسمي للشركة أو المؤسسة التي تبحث عنها. التحقق من عنوان URL: قبل النقر على أي رابط، يجب التحقق من عنوان URL للتأكد من أنه صحيح.

استخدام برامج مكافحة الفيروسات: يجب تثبيت برامج مكافحة الفيروسات على الجهاز، والتأكد من أنها محدثة دائمًا.

تجنب تحميل البرامج من مصادر غير موثوقة:

يجب تجنب تحميل البرامج من مصادر غير موثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

تحديث نظام التشغيل والبرامج: يجب تحديث نظام التشغيل والبرامج بانتظام، حيث تساعد التحديثات على إصلاح الثغرات الأمنية