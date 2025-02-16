الكشف عن اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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رجح دبلوماسي أوروبي رفيع أن تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، من خلال مفاوضات «مباشرة وسرية» بعد أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقال الدبلوماسي المطلع على مفاوضات سابقة مع إيران، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأشهر المقبلة ستكون محورية للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران يحل محل الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة ترمب الأولى والذي ينتهي مفعوله في أكتوبر المقبل.

وعبّر الدبلوماسي عن اعتقاده بأن واشنطن ستجري مفاوضات مع طهران «بشكل سري، ليس في الأماكن المعتادة التي استضافت محادثات شبيهة».

ورأى أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه الآن بين واشنطن وطهران «لن يكون أفضل من الاتفاق الذي عُرض على إيران قبل عامين ورفضته»، مشيراً إلى أن «إيران حالياً في وضع أضعف مما كانت عليه في السابق»