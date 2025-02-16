الكشف عن اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران إسرائيل تتسلم شحنة من القنابل الأميركية الثقيلة والمدمرة السودان يحسم الجدل… بشأن الأســ.ــلحة الكيميائية الطلبة في صنعاء تحت مراقبة الحوثيين: جمع بيانات شاملة باسم التوعية لجان حوثية في صنعاء تجمع بيانات شاملة عن طلبة المدارس .. لإقتيادهم الى معسكرات الموت الكشف عن الوحدة السرية الجديدة التي ستقود حرب الظل الروسية ضد الغرب الإدارة الأمريكية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ضد دعم إيران للحوثيين ما يجهله الاباء والأمهات العرب عن الفوائد المدهشة للعناق ماهي أسباب تغير الوقت الضائع في مباراة الهلال والرياض من 8 ل13 دقيقة فقط؟ بطلب من منتخب الشياطين الحمر .. إختطاف جوهرة نادي بروج
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، وصول شحنة من القنابل «الثقيلة» الأميركية خلال الليل إلى إسرائيل، في وقت وصل فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «تم تسلُّم وتفريغ شحنة من القنابل الجوية الثقيلة التي أرسلتها الحكومة الأميركية مؤخراً، خلال الليل في إسرائيل»، في إشارة إلى قنابل «إم كيه (مارك) 84» التي أمرت مؤخراً إدارة الرئيس دونالد ترمب بإرسالها