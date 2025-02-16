إسرائيل تتسلم شحنة من القنابل الأميركية الثقيلة والمدمرة

الأحد 16 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، وصول شحنة من القنابل «الثقيلة» الأميركية خلال الليل إلى إسرائيل، في وقت وصل فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «تم تسلُّم وتفريغ شحنة من القنابل الجوية الثقيلة التي أرسلتها الحكومة الأميركية مؤخراً، خلال الليل في إسرائيل»، في إشارة إلى قنابل «إم كيه (مارك) 84» التي أمرت مؤخراً إدارة الرئيس دونالد ترمب بإرسالها