ماهي أسباب تغير الوقت الضائع في مباراة الهلال والرياض من 8 ل13 دقيقة فقط؟

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كشف الخبير التحكيمي سمير عثمان عن السر وراء تغيير الوقت بدل الضائع في المباراة التي جمعت فريقي الهلال والرياض، مساء أمس الجمعة، في دوري روشن للمحترفين.
وتعثر الهلال بخسارة نقطتين أمام الرياض بنتيجة 1-1 في الجولة 20 من الدوري السعودي.
وللمرة الأولى يتعادل "الزعيم" على ملعبه هذا الموسم في الدوري السعودي، إذ فاز في الـ9 مباريات السابقة محققا العلامة الكاملة.
وفقد الهلال 7 نقاط في آخر 5 جولات وظل رصيده 48 نقطة في المركز الثاني.
ويمتلك الاتحاد فرصة الابتعاد في الصدارة، إذ يتقدم بفارق نقطة عن الأزرق، بينما أصبح الفارق بين الهلال والنصر صاحب المركز الثالث 4 نقاط فقط.
وظل الرياض سابعا في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، لكن مركزه مهدد حال فاز الخليج على التعاون في ختام الجولة.
وشهدت المباراة العديد من الحالات الجدلية، التي أدت لتوجيه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، انتقادات.....