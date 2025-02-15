بطلب من منتخب الشياطين الحمر .. إختطاف جوهرة نادي بروج

السبت 15 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 58

أفادت تقارير صحافية بأن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في طريقه للانقضاض على أحدث المواهب المتنازع عليها مع الجامعة الملكية لكرة القدم، وذلك بطلب شخصي من قبل المدير الفني الجديد لمنتخب الشياطين الحمر رودي غارسيا، الذي يسعى جاهدا لتعزيز القوة الضاربة لخط هجوم مشروعه بضم جوكر نادي إف سي بروج شمس الدين طالبي بداية من معسكر مارس / آذار المقبل.

من جانبها، نقلت منصة “Win Win” الرياضية عن مصدر مقرب من المراهق البالغ من العمر 19 عاما، أن المدرب الفرنسي طلب من المسؤولين وأصحاب القرار في الاتحاد البلجيكي، تنسيق ما وُصف بـ “الاجتماع الخاص” مع جوهرة نادي بروج في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بطبيعة الحال بهدف إقناعه بتمثيل منتخب مسقط رأسه على حساب منتخب الآباء والأجداد المغربي، بعد رصد التحركات المغربية الأخيرة، تمهيدا لضمه إلى صفوف رابع كأس العالم قطر 2022.

وشدد نفس المصدر، على أن المسؤولين في اتحاد الشياطين الحمر، قد أخبروا صانع ألعاب بروج ودائرته المقربة، برغبة المدرب الجديد للمنتخب في التحدث معه بشكل شخصي في جلسة مغلقة داخل مقر اتحاد الكرة، فيما وُصفت بالمحاولة الجادة والجريئة لحسم ملف طالبي قبل الجامعة المغربية، وذلك بالتزامن مع الضغوط الإعلامية والجماهيرية المتزايدة في بروكسيل، من أجل استدعاء اللاعب إلى صفوف المنتخب، لقطع الطريق على المغرب، الذي يتواصل مع أسرته منذ أكثر من عام، لكي يوافق على تمثيل بلده الأصلي في المحافل الدولية.

وفي الختام، أشار إلى احتمال تراجع طالبي عن اللعب للمنتخب المغربي، أمام تلك الرغبة البلجيكية الجادة ليكون جزء من المشروع المستقبلي الذي جاء من أجله مدرب النصر السعودي السابق، إلى جانب الاهتمام الزائد من قبل المسؤولين في اتحاد الكرة، من خلال التواصل معه بشكل شبه يومي، لا سيما بعد تصريحاته الأخيرة، التي فتح خلالها الباب أمام منتخبه الأوروبي، بتأكيده أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله الدولي حتى هذه اللحظة.

وجاءت هذه الأنباء، بالتزامن مع انفجار موهبته أكثر من أي وقت مضى مع فريقه البلجيكي، تاركا بصمته فيما مجموعه تسعة أهداف ما بين تسجيل وصناعة من مشاركته في 30 مباراة في مختلف المسابقات، منهم خمسة أهداف على مستوى الدوري المحلي، والأهم توهجه في مركزي صانع الألعاب والجناح الأيمن المهاجم، ما دفع الصحف والمواقع الرياضية البلجيكية لتكثيف حملات الضغط على اتحاد الكرة، لإقناعه باستكمال مسيرته مع منتخب الوالدة، بعد مشاركته مع منتخبات الفئات السنية، إلى أن توقف عن اللعب مع الشباب والناشئين منذ ظهوره الأخير في ليلة التعادل السلبي أمام منتخب كرواتيا تحت 18 عاما في عطلة مارس / آذار 2023.