النائب عيدروس الزبيدي يلتقي المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز

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استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي اليوم السبت في ابوظبي المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن وهيط وذلك للاطلاع على استعدادت شركة الغاز لتأمين احتياجات الأسواق المحلية بمختلف المحافظات المحررة من مادة الغاز المنزلي خلال شهر رمضان المبارك.
واستمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المدير العام التنفيذي على جهود الشركة المبذولة لتأمين احتياجات الغاز المنزلي وخططها لانشاء خزن استراتيجي للغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن والتي تشمل بالإضافة محافظات ابين ولحج والظالع وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مادة الغاز المنزلي ولتفادي حدوث اي اختناقات بالأسواق المحلية.
وأشار المدير التنفيذي المهندس محسن وهيط لخطط وبرامج الشركة المختلفة التي تسهم في تعزيز الموارد المالية للشركة باعتبارها احد الشركات الوطنية الرافدة للاقتصاد الوطني في ضل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جانبه اشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بالجهود التي تبذلها الشركة اليمنية للغاز في تامين احتياجات الأسواق المحلية بالغاز المنزلي بمختلف المحافظات مؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود الشركة بمختلف الجوانب للقيام بدورها المناط به وذلك لما تمثله من أهمية في الحياة المعيشية اليومية للمواطنين ورافد اساسي للاقتصاد الوطني.